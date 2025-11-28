Cayó la "abuelita", una mujer de 77 años que vendía droga y utilizaba a menores en un barrio de Orán

Una mujer de 77 años se encuentra en el centro de una investigación penal tras ser imputada por vender droga y utilizar a un menor de edad para llevar a cabo el delito. La acusación fue formalizada por el fiscal penal 3 de Orán, Carlos Salinas, quien también imputó a tres jóvenes de entre 17 y 19 años por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

El caso expone una trama familiar y barrial compleja. La investigación, encabezada por la División de Drogas Peligrosas de Orán, confirmó que en el domicilio de la anciana no solo se vendía la droga, sino que la banda se encargaba de adquirirla y fraccionarla para su distribución final.

La denuncia y el operativo

El expediente se inició el pasado 25 de marzo, a raíz de una denuncia anónima que señalaba un incesante movimiento de personas en una vivienda ubicada en la esquina de Avenida YPF y calle Dorrego, en el barrio Caballito. Los vecinos alertaron que allí se vendían "bochitas" a personas de todas las edades, y los testimonios apuntaban directamente a la mujer mayor, conocida en la zona como "la abuelita".

Tras meses de vigilancia encubierta, los efectivos corroboraron la maniobra: los acusados realizaban intercambios rápidos tipo "pasamanos", operando frecuentemente a plena luz del día. Además, se detectó que la familia contaba con antecedentes previos por infracción a la Ley de Estupefacientes.

Con estas pruebas, el pasado 20 de noviembre se ejecutó un allanamiento en la propiedad. El procedimiento arrojó resultados positivos y situaciones insólitas: al momento de la requisa personal, se descubrió que la mujer de 77 años ocultaba varios envoltorios con droga entre sus prendas íntimas.

Doce personas demoradas

Durante el operativo, en el que inicialmente fueron demoradas 12 personas, las fuerzas de seguridad incautaron dosis de cocaína y marihuana fraccionadas para la venta, dinero en efectivo, elementos de corte y fraccionamiento y teléfonos celulares que serán peritados.

La Fiscalía sostiene que los imputados actuaban con la clara intención de obtener lucro y destaca como agravante la participación activa de un adolescente de 17 años en la cadena de comercialización, hecho que complica la situación procesal de la septuagenaria.