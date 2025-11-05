PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
16°
5 de Noviembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Desarrollo ferroviario
recursos hídricos de la provincia
Automovilismo TC 2000
Canal Esteco
Adopciones en Salta
Gimnasia y Tiro
River Plate
Causa Jimena Salas
Desarrollo ferroviario
recursos hídricos de la provincia
Automovilismo TC 2000
Canal Esteco
Adopciones en Salta
Gimnasia y Tiro
River Plate
Causa Jimena Salas

DÓLAR OFICIAL

$1475.00

DÓLAR BLUE

$1440.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Policiales

Caso Jimena Salas: pidieron doce años de prisión para los hermanos Saavedra, como partícipes secundarios

Finalizados los alegatos de la Unidad Fiscal, el tribunal pasó a un cuarto intermedio para mañana a las 9.30, oportunidad en que se escucharán los alegatos de la querella y la defensa.
Miércoles, 05 de noviembre de 2025 18:09
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Hoy se inició la etapa de alegatos en el juicio seguido por el femicidio de Jimena Beatriz Salas. La Unidad Fiscal solicitó para Guillermo Adrián Saavedra (38) y Carlos Damián Saavedra (40) una pena de doce años de prisión efectiva como partícipes secundarios de homicidio calificado por alevosía, ensañamiento, criminis causa por el concurso premeditado de dos o más personas y por mediar violencia de género (femicidio).

Los fiscales hicieron especial referencia a la participación de Javier Nicolás Saavedra como autor del hecho, junto a un segundo individuo aún no identificado. En tal sentido remarcaron la importancia de que, eventualmente, en la parte dispositiva de la resolución quede explicitado que Javier Saavedra fue el causante directo de la muerte de Jimena Salas.



En relación a la pena solicitada para Guillermo Adrián y Carlos Damián Saavedra, la fiscalía agregó que, en caso de resultar condenados, se revoque la prisión domiciliaria que vienen cumpliendo y se ordene su traslado a un establecimiento carcelario. Asimismo, se solicitó la inscripción de los dos imputados en el Banco de Datos Genéticos.

Finalizados los alegatos de la Unidad Fiscal, el tribunal pasó a un cuarto intermedio para mañana a las 9.30, oportunidad en que se escucharán los alegatos de la querella y la defensa. Las instancias finales del juicio son transmitidas en vivo por el canal del Poder Judicial en Youtube.

En la audiencia de debate están siendo juzgados los hermanos Adrián Guillermo Saavedra (38) y Carlos Damián Saavedra (40).

El tribunal está integrado por los jueces José Luis Riera (presidente), Mónica Faber y Maximiliano Troyano (vocales). Por el Ministerio Público interviene una unidad fiscal conformada por Mónica Poma, Gabriel González y Leandro Flores. La defensa de los dos imputados está a cargo de Marcelo Arancibia y la querella estará representada por Pedro Arancibia.

La muerte de Jimena Salas ocurrió el 27 de enero de 2017 en barrio San Nicolás de la localidad de Vaqueros.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD