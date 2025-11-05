Caso Jimena Salas: pidieron doce años de prisión para los hermanos Saavedra, como partícipes secundarios

Hoy se inició la etapa de alegatos en el juicio seguido por el femicidio de Jimena Beatriz Salas. La Unidad Fiscal solicitó para Guillermo Adrián Saavedra (38) y Carlos Damián Saavedra (40) una pena de doce años de prisión efectiva como partícipes secundarios de homicidio calificado por alevosía, ensañamiento, criminis causa por el concurso premeditado de dos o más personas y por mediar violencia de género (femicidio).

Los fiscales hicieron especial referencia a la participación de Javier Nicolás Saavedra como autor del hecho, junto a un segundo individuo aún no identificado. En tal sentido remarcaron la importancia de que, eventualmente, en la parte dispositiva de la resolución quede explicitado que Javier Saavedra fue el causante directo de la muerte de Jimena Salas.





En relación a la pena solicitada para Guillermo Adrián y Carlos Damián Saavedra, la fiscalía agregó que, en caso de resultar condenados, se revoque la prisión domiciliaria que vienen cumpliendo y se ordene su traslado a un establecimiento carcelario. Asimismo, se solicitó la inscripción de los dos imputados en el Banco de Datos Genéticos.

Finalizados los alegatos de la Unidad Fiscal, el tribunal pasó a un cuarto intermedio para mañana a las 9.30, oportunidad en que se escucharán los alegatos de la querella y la defensa. Las instancias finales del juicio son transmitidas en vivo por el canal del Poder Judicial en Youtube.

En la audiencia de debate están siendo juzgados los hermanos Adrián Guillermo Saavedra (38) y Carlos Damián Saavedra (40).

El tribunal está integrado por los jueces José Luis Riera (presidente), Mónica Faber y Maximiliano Troyano (vocales). Por el Ministerio Público interviene una unidad fiscal conformada por Mónica Poma, Gabriel González y Leandro Flores. La defensa de los dos imputados está a cargo de Marcelo Arancibia y la querella estará representada por Pedro Arancibia.

La muerte de Jimena Salas ocurrió el 27 de enero de 2017 en barrio San Nicolás de la localidad de Vaqueros.