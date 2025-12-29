VIDEO. Un violento asalto a un cambista quedó registrado por cámaras

Un cambista de 68 años fue brutalmente agredido este lunes por la tarde cuando salía de su vivienda en la zona norte de la ciudad de Salta. El violento asalto ocurrió alrededor de las 16.30 y quedó registrado por una cámara de seguridad.

De acuerdo con la información conocida, el hombre salió de su casa con una mochila que contenía unos 400.000 pesos, entre moneda argentina y dólares. En ese momento fue sorprendido por dos motochorros que lo esperaban en la puerta. Uno de los delincuentes descendió del rodado y lo atacó con extrema violencia: lo golpeó, le dio patadas en el rostro y lo arrastró por el suelo hasta lograr arrebatarle la mochila con el dinero.

A pesar de la ferocidad del ataque, la víctima logró ponerse de pie tras el robo. Todo indica que los asaltantes ya lo venían siguiendo desde días anteriores, ya que lo abordaron de manera directa y con conocimiento de que transportaba dólares.

Como consecuencia de las lesiones sufridas, el cambista fue trasladado al hospital San Bernardo, donde fue asistido por traumatismos faciales provocados por las patadas recibidas durante la agresión.

El hecho generó conmoción en el barrio y reavivó la preocupación por la modalidad de robos violentos protagonizados por motochorros. El video de una cámara de seguridad, en el que se observa con claridad la secuencia del ataque, ya fue incorporado a la investigación y está en manos de la Policía y la Justicia, que trabajan para identificar a los responsables.