Cayeron en La Verbena: tres jóvenes detenidos tras cortar el alambrado para robar en un barrio privado

El fiscal penal de Rosario de Lerma, Daniel Alejandro Escalante, imputó a tres jóvenes, uno mayor de19 años y a dos menores de 17 y 16, por un hecho ocurrido el 9 de agosto en el barrio privado La Verbena, de San Luis.

La denuncia fue realizada por el administrador del barrio, quien informó que, a las 20.45, personal de seguridad observó a dos personas forzar el ingreso por el cerco perimetral, cortando el alambre tejido y generando un boquete de aproximadamente un metro por un metro.

El barrio, de unas 20 cuadras de extensión y mayormente en construcción, tiene algunas viviendas habitadas y una garita de control en el acceso principal. La zona elegida por los intrusos no cuenta con cámaras de seguridad.

Tras advertir la intrusión, los guardias iniciaron una persecución y, con apoyo de otros efectivos, localizaron a tres personas ocultas entre la maleza, tendidas en una calle paralela al punto de ingreso.

En una vivienda cercana al sector del alambrado dañado, se constató que varios caños de PVC para cloacas y gas habían sido retirados de su lugar y colocados afuera, listos para ser llevados.

Según la investigación, el joven de 19 años habría coordinado el ingreso con los menores, valiéndose de su participación para ejecutar el hecho. La rápida acción de los guardias impidió que concretaran el robo.

En el expediente se incorporaron actas de secuestro, croquis del lugar, inspecciones oculares, registros fotográficos y testimonios de los vigiladores que presenciaron la maniobra.

El fiscal Escalante imputó al mayor por robo triplemente calificado, en poblado y en banda, por efracción y por la participación de menores de edad, en grado de tentativa, y pidió el mantenimiento de su detención. Los adolescentes fueron imputados por robo doblemente calificado, en poblado y en banda y por efracción, también en grado de tentativa.