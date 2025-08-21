PUBLICIDAD

21 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
Femicidio
Finca Karina
UNSa
Narcotráfico
Cámara de Diputados de la Nación
Saeta
Ministerio de Salud Pública
Policiales

Trasladan a comandante de la zona de Aguas Blancas

Tras el allanamiento a Finca Carina se conoció el alejamiento del jefe de Investigaciones de Gendarmería Nacional, quien había asumido en febrero.
Jueves, 21 de agosto de 2025 02:29
La frontera caliente en Aguas Blancas.
Fuentes del norte provincial confirmaron a El Tribuno que el comandante Ramón Pizeta fue apartado de su cargo como jefe de la Unidad de Procedimientos Judiciales que tenía jurisdicción en la zona de Frontera, sobre todo el paso internacional de Aguas Blancas.

Ramón Pizeta había asumido funciones el 18 de diciembre y fue desplazado el 4 de agosto, apenas ocho meses después, cuando estos cargos suelen extenderse al menos por dos años, informan los principales portales de la zona de frontera.

El apartamiento dejó interrogantes abiertos y múltiples hipótesis. No hubo comunicación oficial sobre el asunto. Algunos aventuran investigaciones incómodas para determinados sectores y otras versiones rezan sobre irregularidades.

La disposición lleva la firma del comandante Marcelo Adrián de la Cruz, actual jefe de la Región 9 de Gendarmería (antes Agrupación Séptima). Hasta el momento, no se brindaron explicaciones públicas sobre el movimiento.

 

