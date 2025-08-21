PUBLICIDAD

10°
21 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
Inseguridad en Salta

Dos intentos de delito en Salta: asaltantes sorprendidos en Portezuelo Sur y un prófugo atrapado en la ruta 9

En distintos procedimientos, la Policía de Salta frustró un robo a mano armada en barrio Portezuelo Sur y detuvo en un control vial sobre ruta nacional 9 a un hombre con pedido de captura de Buenos Aires. Ambos casos quedaron bajo investigación judicial.
Jueves, 21 de agosto de 2025 08:02
La pareja que fue detenida tras la alerta ciudadana sobre un robo en la zona de Portezuelo Sur.
La madrugada del miércoles estuvo marcada por dos intervenciones policiales en la provincia que dejaron a tres personas tras las rejas y bajo la órbita judicial. El primer hecho se produjo en barrio Portezuelo Sur de la Capital, donde efectivos de la Comisaría 8, perteneciente al Distrito de Prevención 1, acudieron a un llamado de alerta ciudadana. Según se informó, dos individuos intentaron sustraer dinero a un transeúnte en calle Gómez Recio, al que amenazaron con un arma blanca.

La policial actuó de inmediato y los sospechosos fueron demorados en el lugar, y se secuestró el arma blanca como prueba. Ambos quedaron a disposición de la Fiscalía Penal competente, que lleva adelante la investigación para determinar si los detenidos estarían involucrados en otros ilícitos similares en la zona.  En este caso quedó demostrado una vez más que la colaboración ciudadana fue clave a la hora de combatir la inseguridad

Segundo procedimiento 

El segundo procedimiento ocurrió horas más tarde, durante un patrullaje preventivo de la Dirección General de Seguridad Vial en la ruta nacional 9, a la altura del kilómetro 1500. Allí, los efectivos interceptaron a un hombre de 32 años que circulaba con pedido de captura vigente emitido por la justicia de Buenos Aires.

La detención se concretó sin resistencia y el caso quedó en manos del Juzgado Penal bonaerense, que había ordenado su captura. La Policía no brindó detalles sobre el delito por el cual era buscado, aunque se estima que en las próximas horas será trasladado para responder ante la justicia que lo reclama.

Ambos operativos refuerzan la importancia de los **controles preventivos** y de la **colaboración ciudadana** a la hora de combatir la inseguridad. Mientras en la ciudad se logró evitar un robo violento, en la ruta se dio un paso clave al atrapar a un prófugo que permanecía en la clandestinidad.

