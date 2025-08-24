Hallaron a un hombre sin vida en un campo de Coronel Moldes

Un hombre de unos 30 años fue encontrado sin vida este ayer por la mañana en un rastrojo ubicado en el barrio El Jardín, en Coronel Moldes. El hallazgo, realizado cerca de las 9:00, alertó a los servicios de emergencia, quienes rápidamente notificaron a las autoridades.

La Policía desplegó un operativo en la zona para comenzar con las investigaciones. Aunque aún no se reveló la identidad de la víctima ni los detalles exactos sobre cómo ocurrió el deceso, se informó que se están llevando a cabo las pericias correspondientes para determinar las causas del fallecimiento.

