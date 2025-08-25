Utilizó un Uber para enviar cocaína en Bahía Blanca

Un hombre fue condenado en el marco de un juicio abreviado a la pena de cuatro años de prisión en el marco de una causa por la cual fue acusado de enviar cocaína a un cliente a través de la aplicación Uber durante un hecho registrado en la ciudad bonaerense de Bahía Blanca.

El Tribunal en lo Criminal 2 condenó a Ariel Iván Wisniowski por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización en el marco de un episodio que ocurrió en julio de este año.

La causa, investigada por el fiscal Mauricio del Cero determinó que cuando una persona llamó a un Uber para que retirara un paquete en calle Luis Piedra Buena y Avenida Arias de Bahía Blanca, el que debía entregar en Irigoyen al 700.

En el marco del expediente se determinó que el paquete era una bolsa de tela con un bollo de papel dentro, lo que despertó la atención del conductor, quien consultó de qué se trataba el envío y el hombre le contestó "a vos no te incumbe, entregalo y listo".

El chofer temió que se tratara de una sustancia ilícita por lo que se dirigió a una dependencia policial, donde finalmente detectaron que se trataba de cocaína, agregaron desde el Ministerio Público.

Fue así que los policías pusieron en conocimiento de lo sucedido a la fiscalía por lo que se llevó a cabo un allanamiento en la vivienda en la cual se hizo entrega de la droga, donde se encontró más sustancia estupefacientes y se logró la detención de Wisniowski.

En ese procedimiento además, pudieron secuestrar su teléfono donde constataron diversas comunicaciones que tienen directa relación con la compra-venta de drogas.

El conductor, luego de denunciar lo ocurrido, solicitó a las autoridades competentes la seguridad necesaria dado el delicado ambiente en el que se metió a luego de decidir llevar el "bulto", que desde un primer momento le llamó la atención, a la comisaría.