En pleno centro de Tartagal vandalizaron y saquearon un local de tecnología por segunda vez

Un nuevo hecho de inseguridad sacudió a Tartagal esta madrugaa y reavivó el malestar de comerciantes del centro. Durante la madrugada de este lunes, a tan solo media cuadra de la plaza San Martín, delincuentes rompieron la vidriera de un comercio de tecnología utilizando una bolsa de arpillera cargada con piedras, que quedó tirada sobre la vereda como prueba del ataque.

La Policía Científica trabajó en el lugar levantando huellas y buscando rastros que permitan identificar a los responsables. Sin embargo, hasta el momento no se logró individualizar a los autores del hecho.

El dato que más preocupa es que este comercio había sido víctima de un robo similar hace pocos días atrás. En aquella ocasión, los atacantes también destrozaron la vidriera y se llevaron equipos tecnológicos de alto valor. A pesar de la denuncia, la policía no logró esclarecer el caso ni detener al o los responsables. Este nuevo hecho genera un clima de desconfianza entre los comerciantes para dar con los delincuentes.

Vecinos de la zona señalaron su malestar: “Estamos a metros de la plaza y aun así atacan un comercio, roban y se van como si nada. No hay seguridad”, comentó una comerciante cercana al lugar donde ocurrió todo.

La preocupación crece ante la falta de respuestas concretas y la sensación de que la inseguridad se multiplica en Tartagal cada vez que ocurre un hecho similar al que pasó hoy a las 5 de a madrugrada.

En este nuevo ataque, además de los daños materiales, los propietarios deberán afrontar nuevamente los costos de reparación de la vidriera, una situación que golpea la economía del local.