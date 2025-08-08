¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

8 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
Isonza
Fiesta del Milagro en Salta
Paro docente
caso julieta prandi
Salta
violencia de género
Dólar blue en Salta
Policiales

Arrojó a su expareja al canal tras una discusión y ahora lo acusan de intento de femicidio

​​​​​​​La Fiscalía amplió la acusación a tentativa de femicidio, tras evaluar las pruebas del caso y los antecedentes de violencia. El agresor permanece detenido mientras avanza la investigación.
Viernes, 08 de agosto de 2025 17:23
Un hombre de 34 años fue detenido y acusado de intento de femicidio tras arrojar a su ex pareja a un canal el pasado 27 de julio en la ciudad de Salta. La Fiscalía de Violencia de Género amplió la acusación a tentativa de homicidio calificado tras la evaluación de pruebas adicionales y los testimonios de testigos presenciales.

El ataque ocurrió a plena luz del día, alrededor de las 9.25, cuando un transeúnte alertó al 911 que un hombre había arrojado a una joven al canal ubicado en la intersección de las avenidas Independencia e Hipólito Yrigoyen. La víctima, que fue rescatada después de permanecer en el interior del canal durante al menos 15 minutos, presentaba diversas lesiones y pérdida de sangre. Fue trasladada de urgencia al Hospital San Bernardo, donde permaneció bajo observación médica con pronóstico reservado.

Según los testigos, la agresión comenzó a la salida de un local de karaoke en la zona. Los transeúntes reportaron una discusión que fue escalando rápidamente en violencia. En un momento, el agresor tomó del cuello a la joven, la golpeó y la empujó al canal, donde la mujer cayó desvanecida. Un testigo relató: "La agarró desde atrás, la golpeó y, sin dudarlo, la tiró al canal. Fue terrible".

El agresor fue identificado rápidamente por los testigos, quienes permitieron su captura. 

La fiscal María Luján Sodero Calvet amplió la imputación contra el joven, incluyéndolo en la acusación por tentativa de homicidio calificado por la relación de pareja previa y por violencia de género (femicidio). La acusación también incluye coacción en concurso real por hechos previos de amenazas con arma, lesiones leves agravadas por la relación de pareja previa y el género, todos cometidos en perjuicio de la misma víctima con quien el imputado mantenía una relación.

La Fiscalía Penal de Violencia de Género solicitó la prisión preventiva del acusado, argumentando la gravedad del hecho y la necesidad de proteger la integridad de la víctima.

 

 

