Grooming
Literatura salteña
Brasil
Javier Milei
Conflicto palestino israelí
Crisis en el IPS
Grooming
Caso Nora Dalmasso
Córdoba
Boca Juniors
Policiales

Un entrenador y el cliente de un gimnasio de Salta fueron detenidos por pedirle fotos sexuales a una adolescente

La madre de la menor de 15 años denunció que los implicados contactaron a su hija a través de Instagram.
Jueves, 11 de septiembre de 2025 21:31
Imagen ilustrativa.
Un entrenador y el cliente de un gimnasio fueron detenidos en Salta por contactarse a través de las redes sociales con una adolescente de 15 años a quien le pedían fotos y videos de contenido sexual.

La madre de la víctima radicó la denuncia al descubrir que su hija conversaba con ambos implicados mediante Instagram, donde además de intercambiar mensajes, había imágenes y filmaciones de índole sexual.

En este contexto, la fiscal penal especializada en Ciberdelincuencia, Sofía Cornejo, solicitó ante la Justicia una orden de allanamiento a fin de detener a los sospechosos y la incautación de material digital.

Efectivos de la Dirección General de Ciberseguridad de la Policía de Salta realizaron el procedimiento y concretaron las capturas, al tiempo que secuestraron celulares y elementos de relevancia para la investigación.

Con los aprehendidos a disposición, la funcionaria judicial informó que en las próximas horas se llevará a cabo la audiencia imputativa por el delito de grooming.

