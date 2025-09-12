Juicio por el crimen de Jimena Salas: el martes 16 comienza el proceso contra los hermanos Saavedra

El martes 16 de septiembre, a las 8.30, se abrirán las puertas de la Sala I del Tribunal de Juicio para dar inicio al segundo juicio por el homicidio de Jimena Beatriz Salas.

El tribunal estará integrado por los jueces José Luis Riera, como presidente, y los vocales Mónica Faber y Maximiliano Troyano. La acusación correrá por cuenta de la Unidad Fiscal conformada especialmente para este debate, integrada por los fiscales Mónica Poma, Gabriel González y Leandro Flores.

Los acusados son Adrián Guillermo Saavedra, Carlos Damián Saavedra y Javier Nicolás Saavedra, defendidos por el abogado Marcelo Arancibia. La familia de la víctima estará representada por Pedro Javier Arancibia, quien actuará como querellante.

Javier Saavedra, uno de los imputados.

A los hermanos se les imputa un crimen calificado con las figuras más graves del Código Penal: homicidio con alevosía, ensañamiento, criminis causa, concurso premeditado de dos o más personas y femicidio.

En paralelo, Javier Nicolás Saavedra también enfrenta una acusación acumulada por tentativa de homicidio calificado contra Ariel Mariano Guantay.

Una de las primeras marchas por el crimen de Jimenas Salas en 2017.

El hecho que se juzga en esta instancia ocurrió el 27 de enero de 2017 en barrio San Nicolás de la localidad de Vaqueros. Ese día se recibió una alerta telefónica al servicio de Emergencias 911 por parte de quien fuera el esposo de la víctima, Jimena Salas. El hombre informó que cuando llegó a su domicilio encontró el cuerpo sin vida de su pareja. La damnificada presentaba signos de violencia provocados mediante el uso de arma blanca.