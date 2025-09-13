Caso Dalmasso: quedó constituido el tribunal para el recurso de apelación de la prescripción

El tribunal designado para debatir el recurso de apelación de la prescripción de la causa por el crimen de Nora Dalmasso, ocurrido en noviembre de 2006 en la provincia de Córdoba, quedó constituido y de esta manera avanza la resolución sobre el futuro de la causa.

Conforme a lo informado por Mariángeles Mussolini, abogada de Facundo Macarrón, a la agencia Noticias Argentinas, el tribunal que estará a cargo de debatir si el asesinato de Dalmasso prescribe o no, ya fue determinado: “Están dándole tratamiento a eso, pero no se sabe en qué momento va a salir el recurso de apelación”.

“Nosotros lo que hicimos fue una apelación parcial a lo dictaminado por el juez de Control de Córdoba porque estamos de acuerdo en el término de que la acción penal sigue vigente, pero él recomendó un juicio por la verdad y nosotros queremos un debate público como Nora se merece”, explicó Mussolini.

A pesar de que se trata de un proceso arduo, la defensa del hijo de la víctima remarcó que para ellos “es un paso muy importante” y que se encuentran “expectantes de cómo se resolverá el recurso”.

“Si bien no sabemos cuánto tiempo demorará este análisis y en cuánto tiempo va a salir la resolución, son pasos que permiten ir para adelante”, sumó.

Estos movimientos en el caso están ligados a la sospecha de que el autor material del asesinato de Dalmasso sería el parquetista Roberto Bárzola, quien en aquel entonces había sido contratado para realizar trabajos en la vivienda de Río Cuarto.

Después de años, la Unidad Fiscal Especial actuante informó que el ADN de Bárzola es "compatible con las huellas genéticas colectadas en cinto de bata que fuera ubicado anudado en el cuello de la víctima y de vello secuestrado en zona inguinal de la misma".

Indemnización millonaria a la familia

El Juzgado Civil 97 de la provincia de Buenos Aires condenó al medio América TV y a cuatro periodistas por haber difundido la foto del cadáver de Nora Dalmasso y de este modo deberán pagarle cerca de $300 millones a la familia de la víctima.

La imagen fue difundida en 2007 y de manera inmediata los Macarrón denunciaron la difusión de la fotografía, sumado a información errónea.

De este modo, los periodistas Facundo Pastor, Guillermo Andino, Mónica Gutiérrez y Cynthia García, y directivos de América TV deberán abonar la indemnización millonaria por daños y perjuicios.