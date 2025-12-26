Un salteño fue distinguido por la Corte Suprema entre los mejores promedios del país en Abogacía

La Corte Suprema de Justicia de la Nación anunció a los ganadores del Premio Corte Suprema de Justicia de la Nación correspondiente a la promoción 2024, una distinción que reconoce a los egresados de la carrera de Abogacía con los promedios más altos de todo el país.

Entre los distinguidos se encuentra el salteño Eugenio Santiago Ramírez Espeleta, egresado de la Universidad Católica de Salta, quien obtuvo un promedio final de 9,04, lo que le permitió integrar el listado nacional de graduados reconocidos por el máximo tribunal.

La distinción fue otorgada mediante la resolución N° 3301/2025, en la que la Corte estableció que el premio será concedido a los graduados de la promoción 2024 que acrediten un promedio igual o superior a 9 puntos. El reconocimiento alcanza a egresados de universidades públicas y privadas de todo el país.

El Premio Corte Suprema de Justicia de la Nación fue creado por la acordada N° 6/91 y consiste en la entrega de un diploma al alumno o alumna de cada Facultad de Derecho que haya egresado el año inmediatamente anterior con el mejor promedio de su promoción, como forma de estimular la excelencia académica en la formación jurídica.

La lista completa:

Nacional de Córdoba, promedio 9,87)

Marco Primo (Universidad de Buenos Aires, promedio 9,70)

María Delfina Sciutto (Universidad Nacional de La Plata, promedio 9,70)

Gonzalo Martín Scoloni (Universidad Torcuato Di Tella, promedio 9,63)

Charlotte Capelino (Universidad Católica de Córdoba, promedio 9,62)

Sol Mamía (Universidad Católica Argentina, promedio 9,52)

Pablo Domingo Farinaccia (Universidad de San Andrés, promedio 9,50)

Marina Belén Costella Pravata (Universidad Nacional de Cuyo, promedio 9,47)

Gonzalo Chiosso (Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, promedio 9,46)

María Celeste Scheider (Universidad de la Cuenca del Plata, promedio 9,35)

Mariel Orcellet (Universidad Nacional de Avellaneda, promedio 9,29)

María Agustina Di Massimo (Universidad de Belgrano, promedio 9,27)

Marianela Denise Pacce (Universidad Nacional del Noreste, promedio 9,22)

Catalina Gallardo (Universidad del Salvador, promedio 9,20)

Tamara Nerina Serrano (Universidad de la Marina Mercante, promedio 9,14)

Eugenio Santiago Ramírez Espeleta (Universidad Católica de Salta, promedio 9,04)

Javier Lariguet (Universidad Austral, promedio 9)



