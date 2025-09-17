¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

17 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
Narcotráfico
Presupuesto 2026
pulseada legislativa
UNSa
seguridad en la frontera con Bolivia
Vialidad Nacional
Crimen de Jimena Salas
Policiales

Tres detenidos con 43 kilos de cocaína sobre la ruta 40

Tres bolivianos transportaban la droga en dos vehículos.
Miércoles, 17 de septiembre de 2025 01:45
La droga secuestrada en ruta 40.
Sobre la ruta 40, Departamento de Tafí del Valle, funcionarios de "Monteros" del Escuadrón Núcleo "Aguilares" de GN detuvieron la marcha de un vehículo Citroën C4, en el cual viajaban dos hombres de nacionalidad boliviana (padre e hijo) mayores de edad.

Los efectivos realizaron las preguntas de rutina y allí hubo inconsistencias. Luego, arribó una Fiat Toro ocupada por un hombre de nacionalidad boliviana, el cual manifestó que circulaba con itinerario Cafayate – Lomas de Zamora. Tras continuar con el registro del rodado, los gendarmes advirtieron anomalías (tornillos removidos) en las paredes laterales de la caja de carga, un fuerte olor a pegamento y notaron la presencia de paquetes rectangulares a través de orificios de la chapa de ese sector.

Por disposición del Juzgado Federal 1 de Tucumán, el personal trasladó el operativo hacia las instalaciones de la unidad, allí se procedió a efectuar una inspección más exhaustiva, mediante uso del escáner móvil, del sector y extrajeron 41 ladrillos; envueltos en cinta color ocre, que contenían una sustancia blancuzca y uno con una sustancia vegetal.

Finalmente, los efectivos decomisaron un total de 43,870 kilgramos de cocaína, 265 gramos de hojas de coca, dos vehículos, dinero en efectivo (2.201.500 pesos, 2.301 dólares y 1.130 bolivianos) y teléfonos celulares.

 

