Un salteño fue detenido en Frías tras mantener cautiva a su ex pareja durante siete horas

La ciudad de Frías, en Santiago del Estero, vivió una jornada de máxima tensión que terminó con un final favorable gracias a un operativo policial de alto riesgo. Un hombre identificado como Ismael Toledo*, alias “El Salteño”, oriundo de San José de Metán (Salta), irrumpió en la vivienda de su ex pareja en el barrio Yapeyú y la mantuvo cautiva durante más de siete horas bajo amenaza con un arma blanca.

La víctima, que ya había presentado denuncias previas por hostigamiento y amenazas, había manifestado públicamente en redes sociales el miedo permanente que sufría por el accionar de su ex pareja: “No puedo seguir viviendo con miedo por culpa de un psicópata… tengo que salir de mi casa con mis dos hijos a las 2 de la mañana por lo que pueda llegar a hacer”, escribió días antes del secuestro en un mensaje desesperado.

El episodio comenzó en horas de la mañana, cuando Toledo sorprendió a la mujer en el domicilio que alquilaba. La situación derivó en un amplio despliegue de negociadores policiales, personal especializado de la Unidad de Situaciones de Alto Riesgo (USAR) y la intervención directa de la fiscal Rocío Fringes, quien intentó persuadir al agresor para que depusiera su actitud.

La tensión se mantuvo hasta la tarde, cuando, en un descuido del atacante mientras dialogaba con la fiscal, los efectivos del Grupo Especial irrumpieron en la vivienda con precisión quirúrgica. En cuestión de segundos lograron reducir a Toledo y rescatar a la víctima, que se encontraba en una situación de riesgo extremo.

La mujer fue asistida por equipos médicos y psicológicos y, aunque no sufrió lesiones de consideración, quedó profundamente afectada por la experiencia. En tanto, Ismael Toledo fue trasladado a la ciudad de Santiago del Estero y quedó a disposición de la Justicia, acusado de privación ilegítima de la libertad, amenazas y violencia de género. La Policía secuestró además el cuchillo utilizado en el hecho.

El caso generó conmoción tanto en Frías como en Metán, donde Toledo arrastraba un historial de denuncias y escraches en redes sociales por robos y conductas violentas. Para los vecinos del barrio Yapeyú, el operativo fue un alivio luego de horas de incertidumbre y miedo.