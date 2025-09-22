Caos en una carpa bailable en La Merced: no se presentaron Los Bybys y hubo corridas y disparos al aire

Lo que prometía ser una noche de diversión, baile y alegría, terminó en caos, corridas y disparos de balas de gomas por parte de la Policía, en un predio de la localidad de La Merced.

El evento privado había anunciado número central la actuación de la reconocida banda de cumbia mexicana, Los Bybys, y dicha actuación estaba prevista para las 2 de la madrugada del domingo.

Sin embargo, la agrupación nunca llegó y, en su lugar, un DJ intentó cubrió su lugar. Pero la ausencia del grupo detonó la bronca de cientos de fanáticos que se sintieron estafados.

Cerca de las 3 de la mañana, efectivos de la Policía ingresaron al predio con la orden de despejar el lugar. Fue entonces cuando estalló el descontrol: personas rompiendo sillas, gazebos y enfrentándose entre sí.

En videos que circularon en redes sociales se observan escenas de extrema violencia, con dos mujeres golpeándose brutalmente mientras otra las atacaba con un rebenque.

La situación escaló rápidamente y la fuerza de seguridad comenzó a reprimir con disparos de balas de goma para dispersar a la multitud. El saldo provisorio incluyó varias personas lesionadas y daños materiales dentro del predio, según reportaron varios medios del Valle de Lerma.

Hasta el momento, la productora responsable del evento no emitió ningún comunicado. Las entradas para este espectáculo costó $18.000 según se publicaron en las redes sociales.

Los disturbios comenzaron cuando se anunció que Los Bybys no iban a tocar, y algunos presentes comenzaron a exigir la devolución del dinero.