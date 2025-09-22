Salta: cayó un hombre por robar materiales de una escuela en barrio 20 de Febrero

En la mañana del domingo, efectivos de la División Motoristas de Emergencias Policiales de Capital concretaron un procedimiento en el barrio 20 de Febrero, luego de recibir una alerta ciudadana que advertía sobre el robo de materiales pertenecientes a una escuela de la zona.

Tras un patrullaje preventivo, los uniformados interceptaron a un hombre de 37 años que trasladaba en su poder los elementos presuntamente sustraídos, entre ellos una manguera plástica, un martillo y un rollo de tanza. Todos los objetos fueron recuperados y asegurados como prueba.

El sospechoso fue demorado en el acto y puesto a disposición de la Fiscalía Penal 5, que interviene en la causa para determinar las responsabilidades penales correspondientes.