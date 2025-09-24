PUBLICIDAD

Policiales

Crimen de Brenda, Morena y Lara: el ministro de Seguridad bonaerense afirmó que “fue una venganza narco”

Los cuerpos de Brenda, Morena y Lara fueron hallados sin vida dentro de una vivienda de Florencio Varela, junto a una camioneta incendiada y hay cuatro detenidos.
Miércoles, 24 de septiembre de 2025 16:36
El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, confirmó en conferencia de prensa que los crímenes de Morena Verri, Lara Morena Gutiérrez y Brenda Del Castillo se trataron de “una trampa organizada por una banda narco” con base en el barrio 1-11-14.

El funcionario mencionó que actualmente hay cuatro detenidos, todos ligados a la banda narcocriminal acusados del delito de homicidio agravado"Sabemos que hay más personas involucradas".

"Subieron por sus propios medios a una camioneta en la rotonda de La Tablada para ir a un evento al que fueron invitadas, sin saber que era un trampa organizada por una banda narco que perpetró una plan para asesinarlas por venganza", destacó Alonso.

A la par de lo informado por fuentes del caso a la agencia Noticias Argentinas, el ministro señaló que "fueron asesinadas entre las 23 y 00 de ese viernes".

Respecto a la organización narco detrás de estos femicidios, Alonso destacó que tiene base en la Villa 1-11-14 y diferentes puntos de venta en el sur del Conurbano: "Hay cuatro detenidos, todos ligados a este líder, pero estamos avanzando en la escala de la banda".

“Sabemos que las chicas recorrían la zona de Flores y en ese contexto habrían dado con los integrantes de esta organización. Al parecer hubo un conflicto y estos asesinatos estarían ligados a una venganza”, argumentó. 

Por último, acerca de los allanamientos, los hallazgos de los cuerpos y la investigación, el funcionario contó: "Hay secreto de sumario".

"Venimos trabajando hace horas en este domicilio, lo que permitió encontrarlas enterradas en el jardín. Fueron sus familiares quienes las reconocieron en la Morgue Judicial de Lomas de Zamora", sumó.

Temas de la nota

Temas de la nota

