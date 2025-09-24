¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

21°
24 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
Especial
Especial
Jimena Cyrulnik
Administración Pública Provincial
Florencia Mardones Racioppi
Copa Libertadores
Triple femicidio
Miguel Angel Russo
Triple crimen en Florenco Varela
Boca Juniors
Policiales

Triple crimen en Florenco Varela: ¿quiénes son los cuatro detenidos por el triple femicidi con sello narco?

Dieron a conocer las identidades de los cuatro detenidos por el asesinato de Morena Verri, Lara Gutiérrez y Brenda Del Castillo.
Miércoles, 24 de septiembre de 2025 21:26
Se dieron a conocer las identidades de los cuatro detenidos acusados por el brutal triple femicidio de Morena Verri (20), Lara Gutiérrez (15) y Brenda Del Castillo (20), las jóvenes torturadas y asesinadas en la localidad bonaerense de Florencio Varela.

Fuentes del caso confirmaron  los nombres de los dos hombres y dos mujeres implicados en los crímenes. Se trata de:

Magalí Celeste González Guerrero, de 28 años.

Miguel Ángel Villanueva Silva, de 25 años. 

Daniela Iara Ibarra, de 19 años. 

 

Maximiliano Andrés Parra, de 18 años.

Todos los sospechosos se encuentran alojados en la Dirección de Investigaciones (DDI) de La Matanza y se espera que se les tome declaración indagatoria en las próximas horas.

Mientras tanto, la investigación continúa con la búsqueda de un quinto implicado, un hombre de nacionalidad peruana que, según la principal hipótesis, sería el líder de la organización narco para la que operaban y el presunto autor intelectual del hecho.

Últimas noticias

