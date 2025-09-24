Triple crimen en Florencio Varela: las autopsias revelaron mutilaciones y extrema violencia en Morena Verri, Brenda Del Castillo y Lara Gutiérrez

La investigación por el horroroso triple crimen de Florencio Varela sumó detalles escalofriantes tras conocerse los resultados de las autopsias. Los informes forenses confirmaron que Morena Verri (20), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15) fueron brutalmente torturadas antes de ser asesinadas, elevando la brutalidad del caso que conmociona a la provincia de Buenos Aires.

Los cuerpos de las tres jóvenes fueron encontrados enterrados en un pozo dentro de una vivienda en la localidad. Por el hecho, ya hay cuatro detenidos: Maximiliano Andrés Parra (18), Daniela Iara Ibarra (19), Miguel Ángel Villanueva Silva (25) y Magali Celeste González Guerrero (28), quienes serán indagados este jueves por el fiscal Gastón Dupláa. La imputación por el brutal triple homicidio prevé una pena de prisión perpetua.

Detalle de la tortura: mutilaciones y extrema violencia

Los peritos forenses revelaron un nivel de violencia extrema ejercida sobre las víctimas:

Morena Verri (20) y Brenda Loreley Del Castillo (20) Una de las mayores presentaba fractura de cráneo, heridas punzocortantes en el cuello y un aplastamiento en el rostro. La otra víctima adulta: Tenía una luxación cervical y múltiples golpes en la cara. Además, sufrió un corte profundo en el abdomen con exposición de vísceras, realizado de manera post mortem.

Lara Morena Gutiérrez (15): Fue la que padeció las torturas más severas, con cinco dedos amputados en la mano izquierda, la oreja cortada, quemaduras en los dedos hechas en vida y un corte profundo en el cuello que resultó mortal.



Las tres jóvenes fueron encontradas maniatadas con cinta en pies, manos, cuello y rostro. Los expertos ubicaron la data de muerte alrededor de las 2 de la madrugada del sábado, pocas horas después de que las víctimas llegaran a Varela y del último contacto con los padres de la menor.

La hipótesis narco y la búsqueda de responsables

Los investigadores trabajan sobre la principal hipótesis de un ajuste de cuentas narco. Se presume que la menor, Lara Morena Gutiérrez, habría sustraído al menos dos kilos de cocaína a un capo de la Villa 1-11-14, con quien mantenía encuentros sexuales en un contexto de prostitución.

La Justicia busca ahora rastrear perfiles genéticos y huellas de terceros en los cuerpos, mientras continúa la recolección de pruebas para determinar las responsabilidades directas en este brutal triple homicidio que ha conmocionado a la opinión pública.