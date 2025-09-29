Quiénes son los seis detenidos por el triple crimen de Florencio Varela

Hasta este lunes son seis las personas detenidas en el marco de la investigación por el triple crimen de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez en Florencio Varela. La causa está a cargo del fiscal Adrián Arribas, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) especializada en homicidios de La Matanza.

Según la hipótesis oficial, se trató de un ajuste de cuentas ordenado por un traficante peruano prófugo, alias “Pequeño J”, en el contexto de una venganza narco que incluso habría sido transmitida en vivo por redes sociales para un grupo reducido de cómplices.

El rostro de "Pequeño J", sospechoso de ser el autor intelectual.

La Justicia también mantiene vigente la captura nacional e internacional de Mauricio Ozorio, un joven argentino de 28 años señalado como el presunto ladero de “Pequeño J”. Ambos siguen prófugos.

Matías Agustín Ozorio, de 28 años, sería la mano derecha de "Pequeño J"-

Los primeros cuatro detenidos

El martes pasado, durante un procedimiento de urgencia en el domicilio donde fueron encontrados los cuerpos de las víctimas, se detuvo a cuatro sospechosos: dos parejas, una propietaria de la casa ubicada en Jáchal y Chañar y otra encargada de limpiar la escena del crimen.

Ellos son Andrés Parra, Miguel Villanueva Silva, Celeste González Guerrero y Daniela Ibarra. Los cuatro se negaron a declarar cuando fueron indagados y fueron imputados por “homicidio calificado por haber sido cometido con el concurso premeditado de dos o más personas, por alevosía y ensañamiento y por ser cometido por un hombre contra una mujer mediante violencia de género”.

Andrés Parra, Miguel Villanueva Silva, Celeste González Guerrero y Daniela Ibarra, los primeros cuatro detenidos.

Los últimos dos arrestos

El quinto detenido es Lázaro Víctor Sotacuro, capturado en la ciudad boliviana de Villazón. Se sospecha que fue quien trasladó a las víctimas en la camioneta posteriormente incinerada. Según la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, la detención se concretó con cooperación internacional.

El sexto detenido es Ariel Giménez, un joven de 29 años acusado de enterrar los cuerpos de Brenda, Morena y Lara. Se espera que ambos declaren este lunes -Sotacuro por Zoom desde el penal de Sierra Chica y Giménez de manera presencial en la fiscalía- ante el fiscal Adrián Arribas.

Ariel Giménez es el sexto detenido.

El trasfondo del caso

La investigación gira en torno a un aparente entramado de redes de prostitución con vínculos con el narcotráfico, del que habrían formado parte los acusados. La hipótesis acusatoria sostiene que “Pequeño J” planificó el ataque y que su presunto ladero, Mauricio Ozorio, colaboró para ejecutarlo.