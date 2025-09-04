Viajaba de madrugada a Buenos Aires con marihuana

Sobre la Ruta Nacional 34, a la altura de la localidad Pozo Hondo, los funcionarios del Escuadrón 59 "Santiago del Estero" se encontraban realizando controles vehiculares, cuando detuvieron la marcha de un ómnibus que circulaba desde la ciudad de San Salvador de Jujuy con destino final Buenos Aires.

Tras registrar la documentación de los pasajeros, los uniformados constataron que un hombre lleva dentro de su mochila envoltorios de nylon negro, que contenía una sustancia vegetal.

Las pruebas de campo Narcotest arrojaron resultado positivo para cannabis sativa con un peso total de 510 gramos. Intervino el Juzgado Federal 1 de Santiago del Estero, que dispuso el secuestro del estupefaciente y la detención del involucrado.

Formosa

En el marco de otra investigación por infracción a la Ley 22.415 (Código Aduanero), personal de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales "Formosa", identificó posibles maniobras de contrabando en la ciudad de Formosa. Ante las pesquisas, los gendarmes interceptaron un camión térmico de gran porte de bandera paraguaya, el cual se habría desviado de su itinerario declarado para evitar ser controlados.

Con el conocimiento del Juzgado Federal N° 2 y Fiscalía Federal N° 2 de Formosa, los efectivos trasladaron el rodado hacia las instalaciones del Escuadrón 15 "Bajo Paraguay", donde se realizó una minuciosa inspección. Hallaron 306.000 atados de cigarrillos de origen extranjero (1.224 cajas), mercadería valuada en 477.972.000 pesos. El Magistrado interviniente dispuso su secuestro, como así también, de 440.000 guaraníes y 423.000 pesos argentinos.