8 de Septiembre,  Salta
Policiales

VIDEO. Caso Leonel Francia: prisión perpetua para la madre que mató a su hijo de 11 años

Finalizados los alegatos, se conoció el veredicto por el crimen ocurrido el 31 de agosto de 2023 en la zona sudeste de la ciudad.
Lunes, 08 de septiembre de 2025 14:21
La Justicia salteña condenó este lunes a Lidia Raquel Cardozo a la pena de prisión perpetua por la muerte violenta de su hijo de 11 años, ocurrida el 31 de agosto de 2023 en la zona sudeste de la ciudad de Salta. El veredicto fue emitido por los jueces Leonardo Feans, Martín Pérez y Francisco Mascarello, quienes además ordenaron que la mujer sea incorporada al Banco de Datos Genéticos.

En la etapa previa a la resolución, el fiscal penal Santiago López Soto, de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, representó al Ministerio Público Fiscal en el juicio y sostuvo la acusación por homicidio calificado por el vínculo y lesiones leves calificadas por el vínculo. Solicitó que se aplique la máxima condena prevista en el Código Penal.

Finalmente, la defensa técnica de la mujer, solicitó que sea absuelta por el beneficio de la duda y en forma subsidiaria, que se contemplen circunstancias atenuantes por emoción violenta.

Tras deliberar, los jueces Leonardo Feans, Martín Pérez y Francisco Mascarello, dieron a conocer el veredicto, donde condenaron a Lidia Raquel Cardozo a la pena de prisión perpetua y en el mismo fallo, se dispuso que sea registrada en el Banco de Datos Genéticos.

