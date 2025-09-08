VIDEO. Caso Leonel Francia: prisión perpetua para la madre que mató a su hijo de 11 años

La Justicia salteña condenó este lunes a Lidia Raquel Cardozo a la pena de prisión perpetua por la muerte violenta de su hijo de 11 años, ocurrida el 31 de agosto de 2023 en la zona sudeste de la ciudad de Salta. El veredicto fue emitido por los jueces Leonardo Feans, Martín Pérez y Francisco Mascarello, quienes además ordenaron que la mujer sea incorporada al Banco de Datos Genéticos.

En la etapa previa a la resolución, el fiscal penal Santiago López Soto, de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, representó al Ministerio Público Fiscal en el juicio y sostuvo la acusación por homicidio calificado por el vínculo y lesiones leves calificadas por el vínculo. Solicitó que se aplique la máxima condena prevista en el Código Penal.

La querella adhirió a esa postura, reclamando también prisión perpetua, mientras que la defensa de Cardozo pidió su absolución por el beneficio de la duda o, en forma subsidiaria, que se consideraran atenuantes por emoción violenta.

