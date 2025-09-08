Caso Leonel Francia: un familiar de la condenada se descompensó tras conocerse el fallo

El Tribunal de Juicio del distrito Centro condenó este lunes a Lidia Raquel Cardozo a prisión perpetua por el asesinato de su hijo de 11 años, ocurrido el 31 de agosto de 2023 en la zona sudeste de la ciudad. El veredicto fue emitido por los jueces Leonardo Feans, Martín Pérez y Francisco Mascarello, quienes además ordenaron que la mujer sea incorporada al Banco de Datos Genéticos.

Cuando los jueces comunicaron la condena, el clima en la sala se tornó caótico. Familiares de la acusada irrumpieron en llantos y gritos de desesperación, y una de las mujeres presentes se descompensó y cayó al piso.

El fallo se conoció tras los alegatos finales, donde el fiscal penal Santiago López Soto, de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, sostuvo la acusación por homicidio calificado por el vínculo y lesiones leves calificadas. La querella acompañó la solicitud de prisión perpetua, mientras que la defensa técnica pidió la absolución por el beneficio de la duda o, en forma subsidiaria, que se contemplara la figura de emoción violenta.

El caso, que generó gran conmoción social, tuvo como víctima a Leonel Francia, de 11 años, quien murió en un episodio de extrema violencia por el cual su madre fue juzgada y finalmente responsabilizada.