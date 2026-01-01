En las calles de Rosario de Lerma recibieron el 2026 con una batalla campal que dejó lesionados, detenidos y una moto quemada

Un fuerte enfrentamiento dejó dos detenidos, cuatro demorados y cuatro damnificados, se registró este 1º de enero sobre la avenida Salta de Rosario de Lerma, en el tramo que conecta los barrios Parque Las Rosas y San Rafael. El episodio ocurrió a las 6.50 de la mañana y generó preocupación entre los vecinos de la zona, según indicaron fuentes de la Policía a El Tribuno, quienes además confirmaron que se realizaron cuatro denuncias por lesiones, amenazas y daños. También secuestraron un arma blanca que estaba en propiedad de un menor de edad.

De acuerdo con testimonios de residentes del lugar, en el enfrentamiento habrían participado jóvenes de los barrios Provipo, San Rafael y Parque Las Rosas, por supuestos conflictos entre patotas y la situación derivó en hechos de violencia que incluyeron el uso de armas blancas y una moto quemada. Los involucrados también apedrearon la comisaría 2 de la zona.

Les dieron el alta a los lesionados

Al arribar al lugar, efectivos policiales constataron la presencia de varias personas con cortes compatibles con heridas de arma blanca, además de una motocicleta que había sido incendiada. Los jóvenes heridos fueron trasladados al hospital local, donde recibieron atención médica y posteriormente fueron dados de alta.

La Fiscalía de turno dispuso la intervención de la Brigada de Investigaciones, que tendrá a su cargo el avance de las actuaciones para determinar responsabilidades y dar con todos los participantes.