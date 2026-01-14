Hallan sin vida a un jubilado de 80 años en el macrocentro y la investigación no descarta ninguna hipótesis

La escena rompió la rutina de una cuadra de muchísimo tránsito de Salta, donde el movimiento diario convive con una realidad cada vez más compleja. Este miércoles, un hombre de 80 años fue hallado sin vida en el interior de su vivienda ubicada sobre calle Catamarca al 500, a escasos metros del Parque San Martín, y desde entonces el caso permanece envuelto en incertidumbre.

El hecho se conoció luego de que una vecina alertara al Sistema de Emergencia 911 al notar una situación anómala en el domicilio. Minutos después, efectivos policiales llegaron al lugar y confirmaron el deceso, lo que dio paso a un amplio despliegue policial en la zona, con cortes preventivos de tránsito y preservación del lugar.

Quienes conocían al hombre aseguran que se trataba de un jubilado que vivía solo, de trato habitual con algunos vecinos y que, pese a su edad, se lo veía activo y en buen estado de salud, le detallaron a El Tribuno. Ese dato es uno de los elementos que hoy alimenta las dudas en torno a lo ocurrido puertas adentro de la vivienda.

Fuentes cercanas a la investigación indicaron que la Policía de Salta y los investigadores no descartan ninguna hipótesis. Entre las posibilidades que se analizan figura una muerte súbita, teniendo en cuenta la edad avanzada del hombre, pero también se evalúa la chance de un hecho ilícito, incluso la posibilidad de que haya sido asesinado por una persona que habría ingresado a robar y que él conocía.

Sin embargo, desde el ámbito policial el manejo del caso es de estricto hermetismo. Hasta el momento no se brindaron precisiones oficiales, ni sobre signos de violencia ni sobre el estado en el que fue encontrado el cuerpo. “No quieren decir nada”, remarcan vecinos del lugar, que observan con preocupación el silencio que rodea a la causa.

El contexto del barrio no pasa inadvertido para quienes viven allí. Se trata de una zona donde, según relatan residentes, la inseguridad es una constante, con presencia frecuente de venta de estupefacientes, prostitución y movimientos vinculados al narcomenudeo. En ese marco, varios vecinos sostienen la sospecha de un posible robo, aunque aclaran que se trata solo de percepciones basadas en la realidad cotidiana del sector.

En el lugar trabaja Policía Científica, encargada de realizar las pericias correspondientes, mientras que los investigadores avanzan con la recolección de datos y testimonios. Ahora, todas las miradas están puestas en el informe del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), que será determinante para establecer la causa de la muerte y descartar o confirmar la intervención de terceros.