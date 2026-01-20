Robaron una motocicleta del canchón municipal de Mosconi

La Justicia investiga el robo de una motocicleta ocurrido durante la madrugada del sábado 18 de enero en el canchón de la Municipalidad de General Enrique Mosconi, ubicado sobre avenida Belgrano, donde el rodado se encontraba retenido por una infracción de tránsito.

Según los primeros datos, personas desconocidas ingresaron al predio municipal y se llevaron una motocicleta que estaba bajo custodia. El hecho fue advertido luego de que agentes de Tránsito Municipal se ausentaran momentáneamente del lugar tras recibir un llamado telefónico por cables caídos, alrededor de las 3.30 de la madrugada.

Al regresar al playón, los trabajadores se encontraron con el portón abierto, que el predio no contaba con medidas de seguridad activas en ese momento y que habían sido forzados los candados del sector donde se almacenaban las motocicletas secuestradas. En ese contexto, confirmaron la sustracción de uno de los rodados.

De quién era la moto

La motocicleta pertenece a un vecino del barrio San Silvestre y había sido retenida el 23 de diciembre de 2025 por falta de documentación obligatoria.

En el lugar trabajó personal de Criminalística, que realizó tareas de documentación fotográfica y el levantamiento de una huella de rodado, elementos que serán incorporados a la causa.

La investigación quedó a cargo del fiscal penal 1 de Tartagal en feria, Pablo Cabot, quien dispuso una serie de medidas para esclarecer el hecho. Entre ellas, se ordenó ampliar la denuncia, entrevistar a vecinos de la zona, relevar cámaras de seguridad públicas y privadas del predio y sectores aledaños, y dar intervención a la Brigada de Investigaciones.