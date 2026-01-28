Orán: persecución, millones y un violento tiroteo que terminó con cinco detenidos

Todo arrancó con una alerta precisa y una serie de movimientos que, con el correr de las horas, fueron encajando como piezas de un mismo rompecabezas. En San Ramón de la Nueva Orán, una investigación activada el sábado pasado derivó en la detención de cinco hombres mayores de edad, acusados de robo calificado y portación ilegítima de arma de fuego, luego de un procedimiento que permitió recuperar vehículos sustraídos y secuestrar armas y dinero en efectivo.

La intervención estuvo a cargo de efectivos del Distrito de Prevención 2, que actuaron tras el reporte del robo de dos camionetas. A partir de ese aviso, se desplegó un trabajo de rastreo que condujo al hallazgo de tres camionetas -dos de ellas denunciadas como sustraídas- en distintos puntos de la ciudad: una en la intersección de calles Corrientes y Juana Azurduy, y otra en inmediaciones de Finca San Agustín. El tercer vehículo quedó incorporado como elemento de interés para la causa.

Con el avance de las diligencias, los investigadores vincularon el hecho con un episodio previo de enfrentamiento entre personas y detonaciones de armas de fuego ocurrido el mismo sábado en barrio 4 de Junio. Esa conexión permitió ampliar el alcance del operativo y reforzar la hipótesis de una acción organizada, con logística y recursos.

Durante los procedimientos se concretó el secuestro de armas de fuego, una réplica de pistola, más de 16 millones de pesos en efectivo y otros elementos que ahora forman parte del expediente judicial. El volumen del dinero incautado y la presencia de armamento fueron considerados claves para sostener la imputación provisoria y profundizar las líneas de investigación.

Los cinco detenidos quedaron a disposición de la Justicia, con intervención de la Fiscalía Penal 2 y el Juzgado de Garantías en turno de Orán. Desde el ámbito judicial se dispusieron las medidas de rigor, mientras se analizan los elementos secuestrados y se avanza en la reconstrucción completa de la secuencia delictiva.

La causa sigue abierta. Las autoridades no descartan nuevas imputaciones ni la incorporación de más pruebas, en una investigación que busca determinar responsabilidades, vínculos y el origen tanto de los vehículos como del dinero incautado.