Los restos hallados en Las Lajitas son de un hombre

El Ministerio Público Fiscal investiga la identidad de restos óseos humanos hallados el pasado 15 de octubre en finca San Antonio, ubicada sobre la ruta provincial 30, en Las Lajitas, departamento Anta.

El descubrimiento se produjo luego de un incendio de pastizales. El reporte fue realizado por un oficial de la Policía de la Provincia que presta servicio en la Comisaría 1 de Las Lajitas, quien informó que, tras sofocarse el fuego, se detectó la presencia de restos óseos presumiblemente humanos.

La causa es encabezada por el fiscal penal 2, César Saravia, a través de la Delegación Fiscal de Las Lajitas. Tras tomar conocimiento del hecho, el funcionario había dispuesto la intervención de personal de Criminalística de la Policía en el lugar para preservar la escena y realizar el relevamiento planimétrico y fotográfico, así como la presencia del médico legal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) para las primeras evaluaciones.

Los restos fueron posteriormente remitidos al Servicio de Tanatología Forense del CIF para la realización de los estudios correspondientes y la extracción de muestras que permitan efectuar futuros cotejos genéticos con el fin de establecer su identidad y eventuales circunstancias de muerte.

De acuerdo al informe elaborad y remitido por el Departamento Técnico Científico del Servicio de Biología Molecular Forense del CIF, se determinó que los restos pertenecen a una persona de sexo masculino. Asimismo, se obtuvieron muestras genéticas plausibles de ser cotejadas.

En ese marco, desde la Fiscalía se trabaja intensivamente para lograr la identificación del hombre fallecido. Se ofició a las dependencias policiales para la verificación de los registros de personas denunciadas como desaparecidas y se invita a sus familiares a presentarse en la Delegación Fiscal de Las Lajitas.

Las actuaciones continúan bajo estricta reserva mientras se aguardan posibles coincidencias en los registros provinciales. No se descarta que, de surgir datos relevantes, se amplíen las medidas investigativas. La identificación científica a través de ADN será clave para avanzar en la causa y determinar con precisión la identidad del fallecido.