Se cumplió un año de la desaparición de Lian Flores

A un año de la desaparición de Lian Gael Flores Soraide en la provincia de Córdoba, la investigación continúa sin novedades sobre su paradero, mientras siguen vigentes las medidas de búsqueda y la recompensa ofrecida para quienes aporten información.

El menor de tres años fue visto por última vez el 22 de febrero de 2025, en la localidad de Ballesteros Sud y, desde entonces, el caso permanece bajo investigación judicial y con la activación del Alerta Sofía.

Con el correr de los meses se desplegaron rastrillajes, toma de testimonios y análisis de distintos elementos incorporados, aunque no hay personas detenidas que se vinculen directamente con el hecho.

Durante el avance del expediente, se solicitó la detención de vecinos luego de que en sus teléfonos celulares se detectaran archivos de abuso sexual infantil, una medida adoptada como parte de una línea de investigación abierta para profundizar distintas hipótesis, aunque no se informó una conexión directa con el paradero del niño.

20 millones de pesos de recompensa

En paralelo, el Gobierno resolvió aumentar la recompensa para quienes aporten datos que permitan encontrar al niño, la suma fue elevada a $20 millones y se mantiene vigente para toda persona que brinde información útil, precisa y comprobable ante las autoridades.

Además, se difundió una actualización del rostro, que fue realizada mediante herramientas de inteligencia artificial, con el objetivo de proyectar cómo podría verse en la actualidad y facilitar su reconocimiento. La imagen fue difundida para sostener la búsqueda activa y ampliar su visibilidad.

Desde el inicio del caso se activaron mecanismos de alerta para reforzar la difusión a nivel nacional y se mantuvo la convocatoria a la comunidad para colaborar con cualquier dato que pudiera resultar relevante.

La familia de Lian reiteró en distintas oportunidades su convicción de que está con vida: "Mi hijo está vivo", expresó su madre en declaraciones públicas, al insistir en que mantienen la esperanza y piden que la investigación continúe hasta esclarecer lo ocurrido.

A 12 meses de su desaparición, la causa sigue en etapa investigativa, con medidas en curso y sin confirmaciones sobre el destino del niño.

Lian Gael Flores Soraide, de 3 años, desapareció el 22 de febrero de 2025 en la localidad de Ballesteros Sud, provincia de Córdoba. El niño fue visto por última vez alrededor de las 15:30, cuando jugaba en el patio de su casa mientras sus padres descansaban.

Al despertar, sus padres advirtieron que el menor ya no estaba. De inmediato alertaron a vecinos y a la Policía, lo que dio inicio a un operativo de búsqueda y rastrillajes en la zona rural.