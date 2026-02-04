Caso Silvina Luna: ampliarán la pericia médica

El abogado Fernando Burlando, en representación de Matías Luna, hermano de Silvina, solicitó la ampliación de la pericia realizada sobre el cuerpo de la modelo, con el fin de esclarecer distintos puntos de salud que se podrían haber considerado en vida, mientras el ex cirujano, Anibal Lotocki continúa detenido e imputado por homicidio simple.

Según la notificación judicial, la querella indicó a las partes que se amplíe "la pericia realizada con fecha 15 de septiembre de 2025 para que la junta médica se expida sobre" cuatro aspectos. En principio, refiere al "momento de la aparición de los granulomas en el cuerpo" de Luna y "qué tratamiento se podría haber realizado para evitar el desarrollo de la hipercalcemia que derivó en la insuficiencia renal progresiva".

El siguiente punto abre el interrogante sobre "en qué momento habría sido oportuno dicho tratamiento" y pone sobre la mesa los "controles postoperatorios realizados por Aníbal Lotocki" al indagar si fueron "los adecuados". Por último, se consulta si el imputado "se encontraba en condiciones de intervenir para evitar el desarrollo de los granulomas".