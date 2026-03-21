"No sospecho de nadie, pero a mi hija se la llevaron"

La aparición con vida de Esmeralda P. L., la niña de 2 años que estuvo desaparecida durante más de 20 horas en la ciudad cordobesa de Cosquín, abrió nuevos interrogantes en la investigación. Este viernes, su madre, Tania, habló públicamente por primera vez y reforzó la hipótesis de una posible sustracción.

"Tenía el body al revés y mal puesto", afirmó la mujer al referirse a cómo fue encontrada la menor en un descampado ubicado a unos 437 metros de su vivienda. Para la familia, ese detalle resulta clave y alimenta la sospecha de que la niña fue llevada por alguien.

La menor había sido intensamente buscada desde su desaparición y fue hallada con vida cerca de su casa, en una zona donde, según el testimonio de la madre, había transitado mucha gente sin advertir su presencia. "Pasó mucha gente por ahí y nadie vio nada", remarcó.

"Esto no puede quedar así"

Tania sostuvo que no tiene sospechas concretas sobre posibles responsables. "No tenemos problemas con nadie ni ajustes de cuentas", explicó, aunque insistió en que el caso no puede cerrarse sin una investigación profunda: "Esto no puede quedar así".

El hallazgo se produjo el jueves por la mañana y generó alivio en la comunidad. La niña presentaba algunos rasguños y fue asistida por personal médico antes de ser trasladada a un hospital para una evaluación general. Según fuentes del caso, se encuentra en buen estado de salud.

Mientras la fiscal Silvana Pen continúa al frente de la causa, la familia expresó conformidad con el trabajo judicial, aunque pidió avanzar para determinar qué ocurrió durante las horas en las que la menor estuvo desaparecida.

En paralelo, el caso generó una fuerte conmoción en la localidad y reactivó el debate sobre la seguridad y los mecanismos de búsqueda ante la desaparición de menores, especialmente en contextos urbanos donde, pese a la cercanía de viviendas y circulación de personas, pueden pasar inadvertidas situaciones críticas.

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