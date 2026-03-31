Femicidio de El Tipal: mañana arranca el juicio por el femicidio de Mercedes Kvedaras

El juicio por el femicidio de Mercedes Kvedaras comenzará mañana a las 8.30 en la Sala de Grandes Juicios de la Ciudad Judicial, con José Eduardo “Jota” Figueroa en el banquillo, acusado del delito de homicidio doblemente calificado por el vínculo y por mediar violencia de género. Entre los primeros testimonios previstos para esta etapa inicial del debate se encuentran los de la madre, los hermanos y otros familiares de la víctima.

Según pudo saber El Tribuno de fuentes vinculadas al proceso, la primera audiencia comenzará con las formalidades de rigor: la identificación de las partes presentes, el ingreso del tribunal y la lectura de la acusación fiscal, un documento extenso que supera las 200 fojas. En esta instancia también se le informarán al imputado sus derechos, entre ellos el de declarar, abstenerse de hacerlo o pedir la palabra en cualquier momento del debate, sin que su silencio implique presunción alguna en su contra.

Una vez abierta formalmente la audiencia, no se descarta que la defensa pueda realizar algún planteo preliminar, como excepciones o nulidades, posibilidad prevista en esta etapa del juicio. Si eso no ocurre, o una vez resueltos esos eventuales planteos, comenzarán las declaraciones testimoniales.

En ese marco, las primeras jornadas del debate tendrán una fuerte carga emotiva, ya que están citados familiares directos de Mercedes Kvedaras. Entre ellos figuran su madre, sus hermanos y otros integrantes de su entorno familiar, quienes aportarán su testimonio en una causa que conmocionó a Salta.

Además, otro de los puntos que está previsto discutir en esta primera audiencia es la modalidad y la fecha de la reconstrucción del hecho en el barrio privado El Tipal, escenario del crimen ocurrido el 4 de agosto de 2023. Esa definición, según trascendió, deberá terminar de acordarse entre las partes y el tribunal.

El proceso

El proceso será llevado adelante por un tribunal colegiado integrado por los jueces María Cecilia Flores Toranzos, Eduardo Sángari y Leonardo Feans, y está previsto que se extienda hasta el 4 de mayo. Por el Ministerio Público Fiscal intervendrá la fiscala de la UFEM, Luján Sodero Calvet, mientras que la defensa del acusado estará a cargo del abogado Juan Casabella Dávalos.

Figueroa llega a juicio imputado por el crimen de su esposa, Mercedes Kvedaras, de 37 años, hallada sin vida en la vivienda que compartían en El Tipal. De acuerdo con la investigación, la autopsia concluyó que la mujer murió por asfixia mecánica mixta, producto de una combinación de estrangulamiento y sofocación. El informe forense también dio cuenta de múltiples lesiones en el cuerpo, en un contexto que la fiscalía encuadró desde el inicio como femicidio.

La acusación sostiene que el hecho ocurrió en un marco de violencia de género previa. Según consta en la causa, la víctima había manifestado temor hacia su esposo y había relatado situaciones de celos, control y hostigamiento. En caso de ser hallado culpable, Figueroa enfrenta una expectativa de pena de prisión perpetua.

El debate oral se pondrá en marcha así casi dos años y ocho meses después del crimen, con una amplia producción probatoria y cerca de 80 testigos convocados. La primera audiencia, por su carga procesal y por los temas a definir antes del inicio pleno de las testimoniales, se anticipa extensa y clave para el desarrollo del juicio.