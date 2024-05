El alquiler de propiedades recupera rentabilidad en Salta

El mercado inmobiliario está atravesando un contexto de estabilidad relativa que está marcada por un ordenamiento de precios, donde se advierte un notable aumento en la oferta de alquileres y una marcada disminución en los carteles de venta de propiedades.

El Tribuno consultó al experto en la temática Juan Biella, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Salta, que brindó un análisis sobre cuál es la dinámica actual del mercado inmobiliario en la provincia. Biella remarcó durante la entrevista que hay baja litigiosidad en las principales administradoras de alquileres y también una casi nula morosidad por parte de los inquilinos.

El empresario inmobiliario también expresó que hay un auge de las ventas de propiedades usadas a precios muy competitivos, lo cual está generando un renovado interés en el mercado y destacó el movimiento de departamentos amueblados, que han experimentado una transición de alquileres temporales diarios a contratos semestrales y anuales en dólares, principalmente debido a la absorción del mercado por parte de la industria minera.

"Nosotros tenemos en las diez principales administradoras de alquileres y hay menos del 1% de litigiosidad, que es gente que ha dejado de pagar o paga muy atrasado. También hay morosidad muy leve, prácticamente nada. La gente no quiere pagar con mora, entonces va y paga, inclusive a veces antes. Pero que no haya mora no quiere decir que no les cuesta, ¿no? A la gente le cuesta pagar y en algunos casos, algunos propietarios les han demorado la actualización, se las han corrido uno o dos meses, pero eso ocurre siempre que hay diálogo", expresó el empresario inmobiliario.

Biella destacó que en el centro capitalino hay "menos" carteles de venta que los que había antes. Y que ahora hay mucha oferta de alquiler para propiedades u oficinas. Afirmó que dentro del esquema de venta que va entre los 40.000 y 200.000 dólares "hay un movimiento". Expresó que la venta de lotes está quieta, o que ya no se vendían como antes porque están caros.

"Pero sí se han empezado a dar ventas de inmuebles usados que están muy baratos, están 30% por debajo del mercado y eso tienta a la gente. Hoy en día tenés a los departamento amarillos que están frente a la Terminal, de tres dormitorios, en 46.000 dólares y que te dan una renta de $350 mil. Sacá la rentabilidad que tienen y estás a cinco cuadras del centro. Todo eso se está moviendo, todo el usado que está estuvo a la baja. Tuvo una baja del 30% en dólares más la baja que tuvo el dólar. O sea que eso se está moviendo bien y muchos destinaron a renta y eso es bueno", sentenció.

Respecto al alquiler de departamentos expresó que hay un segmento que está dolarizado, y son los que pasaron de temporales diarios contratos semestrales y anuales.

"Como se cayó bastante ese mercado, los departamentos de uno o dos dormitorios, algunos de tres amueblados o las casas en San Lorenzo, que se alquilaban por día, pasaron a rentas anuales en dólares. Muchos de ellos incluyen los servicios, y van desde 300 hasta 1.500 dólares en departamentos, y las casas en San Lorenzo o country, desde los 1.500 hasta los 4.000 dólares. Lo bueno, es que ese segmento de amueblado, en su mayoría, absorbió el mercado de las mineras. Antes las mineras venían y te alteraban el precio del mercado de vivienda. Hoy, las empresas que les proveen insumos o servicios a las mineras, que traen sus profesionales, ya no van a hoteles. Han preferido alquilar este tipo de departamentos, ya sea para solos o cuando vienen con su familia y ahí los contratos en dólares. Pero lo bueno es que ese segmento de localización temporal ha absorbido en contratos de mediano plazo todo lo que era servicios en mineras. Entonces, el resto de las viviendas han quedado, digamos, destinados justamente a alquileres de dos años con actualizaciones trimestrales en pesos, que es casi el 80%", finalizó Juan Biella.