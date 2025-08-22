PUBLICIDAD

20°
22 de Agosto, Salta, Centro, Argentina
Diego Spagnuolo
Violencia en el Fútbol
Franja de Gaza
Copa Mundial 2026
Causa Vialidad
Independiente
Incendio en Villa Los Sauces
cerrillos
Salta

La Municipalidad asiste a los damnificados por el incendio en villa Los Sauces

Personal de la Patrulla Ambiental y de Desarrollo Social evacuaron a 19 personas afectadas por el humo. En la zona se combatieron las llamas generadas en un sector de pastizales cercano a las viviendas. Continúan las tareas de enfriamiento a cargo de Bomberos y Protección Ciudadana.
Viernes, 22 de agosto de 2025 20:37
Esta tarde alrededor de las 15.30, desde el puesto de monitoreo de incendios, ubicado en el Portezuelo, el personal de la Patrulla Ambiental de la Municipalidad pudo observar una columna de humo en la zona de villa Los Sauces.

Ante esta situación, los trabajadores se constituyeron en un sector de pastizales, cercano al río Arenales, ubicado entre villa Los Sauces y Santa Rita, zona oeste baja de la ciudad. 

Al constatar la quema de pastizales, y el avance de las llamas producto del viento, se dio inmediato aviso al personal de bomberos que llegó al lugar de manera conjunta con personal de la Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos, Protección Ciudadana, Desarrollo Social y del CIC de Asunción.

Los bomberos lograron controlar el fuego y se asistió a las personas damnificadas. En el lugar, Desarrollo Social de la Municipalidad evacuó hacia el CIC de Asunción a 19 personas de manera preventiva por la presencia de humo.

En este momento continúan las tareas de enfriamiento a cargo de Bomberos y personal de la Subsecretaría de Protección Ciudadana. Se trabaja en el sector donde se produjo la quema de pastizales cercanos al río, y que generó que las llamas alcancen algunas viviendas, que acumulaban residuos, que podrían haber servido como combustible para el fuego.

 

 

 

