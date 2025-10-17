Sáenz inauguró obras en Las Lajitas

En Las Lajitas, departamento Anta, el gobernador Gustavo Sáenz junto al intendente local Fernando Alabi, continuó su agenda de actividades, donde dejó habilitada la obra de pavimentación en calle Alberdi, de barrio Los Lapachos. La misma forma parte de un plan de mejoras que busca modernizar la ciudad, optimizando la circulación vehicular y peatonal en sectores clave.

La obra de pavimento de hormigón sobre calle Alberdi, entre Salta y Entre Ríos; General Güemes, entre Santiago del Estero y Tucumán. Tiene una superficie de 2.082,32 m2 y se construyeron 187,5 m2 de cordón cuneta.

Posteriormente, el mandatario provincial y el jefe comunal firmaron un convenio para realizar la pavimentación en calle Buenos Aires. Será con pavimento de hormigón simple, entre General Güemes y Belgrano, con una extensión de 1.442,7 m2. Ambas obras viales apuntan a mejorar la infraestructura urbana y brindar mayor accesibilidad y seguridad vial a los vecinos.

"Gracias por esperar y por confiar en que este gobernador iba a cumplir lo que muchos prometieron y no hicieron", afirmó el mandatario provincial y agregó: "estas obras representan dignidad y la posibilidad de que todos puedan tener las mismas oportunidades".

"En estos años hemos hecho muchísimas obras, más de 2500 obras distribuidas con un criterio federal, para que todos tengan las mismas oportunidades", reiteró el mandatario. "La única forma de que se hagan estas obras y salgamos adelante es trabajando juntos y Las Lajitas es un claro ejemplo, donde intendentes, legisladores y el Gobernador trabajamos de manera conjunta para que ustedes reciban lo que durante tantos años se les negó. En el peor momento de la economía estamos haciendo obras", sostuvo Sáenz. Aseguró que "hay una Argentina que duele y que espera, pero que ya ha comenzado a despertar".

Pelear los proyectos

Sáenz hizo mención de la situación económica nacional y dijo en forma contundente: "en Salta priorizamos obras que la gente realmente necesita, sin perder el tenemos equilibrio fiscal, pero con la gente adentro, porque no pueden ser mas importantes los números que las personas".

"Este es el momento de plantarse ante Nación por las obras que más necesitamos y pelearlas para que crezcamos de una vez y Salta sea grande", señaló el Gobernador y dijo que "aunque no fue lindo ir a pararme frente a la Casa Rosada, pero eso permitió que empezaran a aparecer las obras: se está haciendo la ruta 9/34; comenzamos con el primer tramo de la ruta 51; se trabaja en la ruta 16", agregó.