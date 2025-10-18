"Que no nos vendan desde Buenos Aires que todo está bien"

"Estos espacios de encuentro nos recuerdan que el verdadero motor de Salta está donde hay una mujer emprendiendo, un vecino comprometido y un gobierno que acompaña con trabajo y gestión", afirmó la candidata a senadora nacional por Primero los Salteños, Flavia Royón, durante un encuentro con madres, emprendedoras y vecinas de la zona norte de la Capital.

Acompañada por el gobernador Gustavo Sáenz, el doctor Bernardo Biella y Nacho Jarsún, Royón destacó el rol fundamental de las mujeres en el desarrollo provincial y la importancia de seguir impulsando políticas que generen empleo, inclusión y oportunidades reales.

"Las mujeres están en contacto permanente con la economía real. Saben de la suba de precios, de la falta de trabajo. Algunas tienen un emprendimiento que vende menos que antes o un marido o un hijo que no consigue trabajo", señaló Royón y agregó "Qué no nos vengan a vender desde Buenos Aires que todo está bien, porque la realidad dice todo lo contrario".

"Para ello -señaló- hacen falta políticas federales, que nos incluyan a las provincias y su potencia productiva; que estimulen la radicación de empresas y la creación de empleos, no la actividad financiera únicamente".

La actividad, realizada en el marco del Día de la Madre, reunió a familias de distintos barrios que compartieron una jornada de celebración y diálogo sobre los desafíos cotidianos. "El desarrollo se construye desde la cercanía y con políticas que mejoren la vida de la gente. Esa es la Salta que queremos defender", expresó.