El sindicalista eterno: Pedro Serrudo se resistía a jubilarse, pero Emilaino Durand lo obligó por ley

El histórico secretario general de la Unión de Trabajadores Municipales (UTM), Pedro Serrudo, deberá iniciar sus trámites jubilatorios a los 77 años luego de un decreto firmado por el intendente Emiliano Durand. La medida se apoya en una sentencia judicial que resolvió excluirlo de la tutela sindical, beneficio que había utilizado durante décadas para sostener su permanencia en la administración pública.

El decreto municipal destaca que “el empleo público, como todo derecho, no es absoluto ni vitalicio” y que su continuidad se encuentra condicionada al tiempo de servicio requerido para acceder a una prestación previsional. “Con el acceso a la jubilación concluye legalmente la carrera administrativa”, establece el documento oficial.

Pese a haber recibido notificaciones en distintas oportunidades, Serrudo se resistió a abandonar su cargo como empleado municipal y organizó una protesta en el Centro Cívico Municipal junto a un grupo de seguidores.

Al respecto, el intendente Durand sostuvo: “Esto no es un castigo para nadie. Es hacer cumplir la ley. Acá no hay privilegios. Nadie es dueño de la Municipalidad ni de la ciudad”.

Con esta decisión, el dirigente sindical culmina 50 años como trabajador de planta permanente en la Municipalidad de Salta y tres décadas al frente de la UTM.