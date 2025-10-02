¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
26°
2 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

condena por corrupción
caso nahir viazzi klimasaukas
Canasta básica
Especial
Mujer golpeada
Senado de la Nación
Triple crimen de Florencio Varela
Gustavo Sáenz
Municipalidad de Salta
condena por corrupción
caso nahir viazzi klimasaukas
Canasta básica
Especial
Mujer golpeada
Senado de la Nación
Triple crimen de Florencio Varela
Gustavo Sáenz
Municipalidad de Salta

DÓLAR OFICIAL

$1450.00

DÓLAR BLUE

$1450.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Salta

El sindicalista eterno: Pedro Serrudo se resistía a jubilarse, pero Emilaino Durand lo obligó por ley

El intendente de la ciudad de Salta firmó hoy un decreto que lo obliga a iniciar sus trámites jubilatorios a los 77 años. El gremialista no asistía a trabajar desde hace más de 30 años, amparado en su tutela sindical.
Jueves, 02 de octubre de 2025 17:32
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

El histórico secretario general de la Unión de Trabajadores Municipales (UTM), Pedro Serrudo, deberá iniciar sus trámites jubilatorios a los 77 años luego de un decreto firmado por el intendente Emiliano Durand. La medida se apoya en una sentencia judicial que resolvió excluirlo de la tutela sindical, beneficio que había utilizado durante décadas para sostener su permanencia en la administración pública.

El decreto municipal destaca que “el empleo público, como todo derecho, no es absoluto ni vitalicio” y que su continuidad se encuentra condicionada al tiempo de servicio requerido para acceder a una prestación previsional. “Con el acceso a la jubilación concluye legalmente la carrera administrativa”, establece el documento oficial.

Pese a haber recibido notificaciones en distintas oportunidades, Serrudo se resistió a abandonar su cargo como empleado municipal y organizó una protesta en el Centro Cívico Municipal junto a un grupo de seguidores.

Al respecto, el intendente Durand sostuvo: “Esto no es un castigo para nadie. Es hacer cumplir la ley. Acá no hay privilegios. Nadie es dueño de la Municipalidad ni de la ciudad”.

Con esta decisión, el dirigente sindical culmina 50 años como trabajador de planta permanente en la Municipalidad de Salta y tres décadas al frente de la UTM

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD