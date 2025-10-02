Garrahan y universidades: cómo votaron los senadores salteños los rechazo de los vetos de Javier Milei

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

El Gobierno de Javier Milei sufrió una nueva derrota en el Congreso. El Senado insistió con dos proyectos clave: la emergencia pediátrica, que incluye financiamiento para el Hospital Garrahan, y la ley de financiamiento universitario. En esta definición, los tres senadores salteños —Juan Carlos Romero (Juntos por el Cambio), Nora del Valle Jiménez (Unión por la Patria) y Sergio Leavy (Unión por la Patria)— tuvieron un rol central, al acompañar finalmente el rechazo a los vetos presidenciales.

La decisión se dio en un contexto político y económico delicado, marcado por denuncias que golpean al oficialismo, tensiones cambiarias y la campaña de cara a las elecciones legislativas. Desde la Casa Rosada acusan a la oposición de “poner en riesgo el equilibrio fiscal”.

Votación general en el Senado

Emergencia pediátrica (Hospital Garrahan)

Ley original: 62 a favor, 8 en contra, 2 abstenciones

Rechazo al veto: 59 a favor, 7 en contra, 3 abstenciones, 3 ausentes

Financiamiento universitario

Ley original: 58 a favor, 10 en contra, 3 abstenciones, 1 ausente

Rechazo al veto: 58 a favor, 7 en contra, 4 abstenciones, 3 ausentes

El voto de los senadores salteños