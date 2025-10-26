Gustavo Sáenz: “Para mí, es un orgullo y un honor que Flavia Royón y Bernardo Biella nos representen”

Gustavo Sáenz agradeció, finalizada la jornada electoral, a todos los que, “en cada rincón de la provincia, defendieron el poncho, la identidad y trabajaron para tener una senadora y un diputado, que no se colgaron ni de la pollera ni del saco de nadie, sino que trabajaron fuertemente y que van a trabajar, porque ese es su compromiso, por cada uno de los salteños”, expresó y añadió: “Para mí, es un orgullo y un honor que Flavia Royón y Bernardo Biella nos representen”.

El frente Primero los Salteños tuvo un promisorio bautismo electoral, siendo una opción que fue presentada a los ciudadanos salteños hace apenas dos meses, con la consigna de ofrecer candidatos que respondan a los intereses de los salteños y no a directivas políticas emanadas de líderes nacionales.

En su discurso el mandatario recordó el amplio triunfo del oficialismo en las elecciones pasadas de mayo. “Cuando nosotros ganamos la elección provincial ampliamente por más de 20 puntos en toda la provincia de 30 bancas, 23 en diputados y de 12 bancas, 11 en senadores, éste fue un triunfo amplísimo que ratificó la confianza en este Gobierno y en el oficialismo.

“Todas las elecciones son distintas, no hay que creérsela, siempre hay que leer los mensajes de la gente y con humildad receptarlos, escucharlos y aceptarlos”, agregó Sáenz.

Y continuó: “podríamos haber mirado desde afuera en esta elección nacional porque sabíamos que se nacionaliza y porque sabíamos que lamentablemente se decide entre uno y otro y esto es lo que pasó en todo el país la polarización entre Cristina y Milei”.

Sáenz fue enfático frente a una militancia entusiasta: “Pero Salta no es Cristina ni Milei. ¡Salta es Salta, carajo y en menos de un mes hemos construido con coraje, con esfuerzo y con identidad pensando en cada uno de los queridos salteños!” expresó.

En ese sentido, enfatizó “Hoy empezamos a escribir una nueva historia a decir que para Salta primero están los salteños, y no hay dirigente ni partido político, que nos pueda obligar a levantar las manos en contra de ustedes y sus intereses”.

En ese sentido, afirmó que “Los dirigentes nacionales no nos van a decir que hacer, ahora vamos a tener representante que van a ir a pelear por cada uno de ustedes”.

Sobre la grieta que se intentó imponer en el panorama político provincial Sáenz expresó: “Los salteños no íbamos a entrar en esa grieta y creamos este camino, el camino de la independencia, de la identidad, de la soberanía de Salta, el del coraje y el esfuerzo que nos enseñó el general Martín Miguel de Güemes”.

El gobernador no dejó de destacar el resultado electoral nacional: “Desde aquí felicitamos al presidente Milei por su triunfo, pero le volvemos a decir que acá estamos para servir, pero no para ser sirvientes, estamos para acompañar siempre y cuando no perjudique a los salteños” y concluyó diciendo que “Hemos peleado y vamos a seguir peleando por Salta. Hagamos de esta Salta una provincia grande para todos”