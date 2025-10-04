¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

4 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
Salta

Un corte de energía afecta a barrios de la zona norte de la ciudad de Salta 

EDESA informó que la falla se originó por la salida de servicio de una línea de alta tensión operada por Transener.
Sabado, 04 de octubre de 2025 19:06
Pasadas las 17.59 de este sábado, un corte de energía eléctrica afectó a varios barrios de la zona norte de la ciudad de Salta, luego de que se produjera una falla en una línea de transmisión de alta tensión.

Según informó Edesa, el inconveniente se originó por la salida de servicio de la Línea de Alta Extra Tensión 500 kV Henderson – 25 de Mayo, que es operada por la empresa de transporte Transener.

Como consecuencia de este evento de mínima frecuencia, se registró la salida de líneas de media tensión que abastecen a distintos sectores del norte capitalino, entre ellos Ciudad del Milagro, 17 de Octubre, La Unión, Castañares, y las zonas cercanas a la Universidad Católica de Salta.

Desde la empresa distribuidora indicaron que se trabaja para restablecer el servicio de manera paulatina, y que la situación se originó fuera del sistema provincial, dentro del esquema nacional de transporte eléctrico.

