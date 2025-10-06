¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

6 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
Salta

Alarma por la rotura de un caño de gas en la zona del monumento a Güemes

Según Naturgy, la pérdida de gas se produjo por la rotura de un caño mientras el municipio realizaba trabajos en una vereda. La situación ya está bajo control. 
Lunes, 06 de octubre de 2025 13:19
Una pérdida de gas en la zona del monumento a Güemes generó alarma durante el mediodía de hoy. Las imágenes del hecho llegaron a través de El Tribuno WhatsApp.

Desde Naturgy informaron que el incidente ocurrió cuando el municipio realizaba trabajos de reparación de veredas y rompió un caño de servicio en desuso, lo que provocó la fuga. Personal técnico de la empresa trabajó en el lugar y logró controlar la situación, realizando posteriormente las reparaciones necesarias para evitar nuevas pérdidas.

 

 

 

El fuerte olor a gas generó preocupación entre vecinos y transeúntes, especialmente porque frente al lugar funciona una estación de servicio. Por protocolo, se cortó la calle y Bomberos arribó rápidamente para asegurar la zona y prevenir cualquier riesgo. La situación está bajo control aunque se siguen realizando los trabajos correspondientes en el lugar. 


 

