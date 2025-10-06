Juicio por el crimen de Jimena Salas: la expareja de Javier Saavedra confirmó vínculo con la perrita que aparece en las fotos

El juicio seguido contra Adrián Guillermo y Carlos Damián Saavedra, imputados por el femicidio de Jimena Salas, continuó este lunes con declaraciones de investigadores y profesionales del CIF y UGAP sobre la reconstrucción de los hechos del 27 de enero de 2017 en el barrio San Nicolás de Vaqueros.

Uno de los puntos más relevantes fue el testimonio de un efectivo de la Unidad de Investigación UGAP, quien relató la intervención en el domicilio de la exnovia de Javier Saavedra durante un allanamiento en septiembre de 2022. Según indicó, la mujer reconoció que la perrita que aparece en las fotografías difundidas por el Ministerio Público Fiscal podría ser la misma mascota que le había regalado a su expareja, fallecida en 2018 tras ser atropellada. Durante el procedimiento se secuestraron dos notebooks, un módem, ocho celulares, una tablet y una chapa identificatoria de mascota con la leyenda "Bonis", y la exnovia aportó de manera voluntaria seis collares y dos correas, así como información sobre el lugar donde enterraron al animal en barrio Parque Belgrano.

Relevancia de las fotografías y el ardid del perro

Los investigadores explicaron que las imágenes recuperadas del celular de Jimena Salas mostraban a un hombre sosteniendo un perro caniche toy gris, lo que permitió avanzar en la hipótesis de que se trataba de un engaño para atraer a víctimas vulnerables. Varias vecinas relataron que un sujeto se les acercó ofreciendo que se quedaran con la mascota y desistió solo cuando percibió la presencia de adultos o varios vehículos en la propiedad. Una mujer embarazada y sola con sus hijos fue identificada como víctima potencial del ardid.

Los testimonios coincidieron en la descripción física del sospechoso: hombre delgado, de tez blanca, con camisa y pantalón oscuro, que se movilizaba en un Volkswagen Vento marrón y otros autos de color oscuro. La investigación también rastreó un llavero de Gimnasia y Tiro que aparecía en las fotografías, llegando hasta la fabricante del objeto vendido por Facebook en 2015.

Otros hallazgos y pericias

Una profesional del Servicio de Biología Molecular Forense informó sobre los análisis de pelos y cabellos hallados en la escena y en vehículos secuestrados, incluyendo muestras de la víctima y de origen animal. Otro allanamiento, realizado en la casa de uno de los sospechosos en el barrio Tres Cerritos permitió secuestrar armas blancas, un arma de fuego, proyectiles y un Volkswagen Vento color marrón con vidrios polarizados.

Además, un comisario que intervino en 2017 inspeccionó el Toyota Corolla del viudo de la víctima y entrevistó a familiares y amigos, destacando la precaución que Jimena tomaba al recibir visitas en su domicilio.

El tribunal, integrado por los jueces José Luis Riera, Mónica Faber y Maximiliano Troyano, dispuso un cuarto intermedio hasta el martes 7 a las 8:30 para continuar con la ronda de testimoniales.