PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
15°
11 de Noviembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Cámara de Diputados de Salta
Docentes
Municipalidad de Coronel Juan Solá (Morillo)
Intento de robo
Narcomenudeo y robo
Fiesta bizarra y divertida
Educación
Cámara de Diputados de Salta
Docentes
Municipalidad de Coronel Juan Solá (Morillo)
Intento de robo
Narcomenudeo y robo
Fiesta bizarra y divertida
Educación

DÓLAR OFICIAL

$1445.00

DÓLAR BLUE

$1425.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Salta

Se viene una nueva edición de Suelta de Libros

El escenario será la plaza Güemes, de 17 a 20. En esta oportunidad, habrá cerca de 6 mil libros, la mayoría de formación superior. Será la quinta vez que se realiza y se espera una gran convocatoria como en las ediciones anteriores.
Martes, 11 de noviembre de 2025 09:06
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Este jueves se llevará a cabo una nueva edición de la Suelta de Libros, que organiza la Municipalidad de Salta. Se trata de la quinta edición de esta propuesta que atrae a estudiantes, vecinos y visitantes y, en esta oportunidad, estará destinada a la Formación Superior.

Notas Relacionadas

El escenario será la plaza Güemes, de 17 a 20. En esta oportunidad, habrá 6 mil materiales, la mayoría de formación superior. Será la quinta vez que se realiza y se espera una gran convocatoria como en las ediciones anteriores.

Los libros que se recolectaron fueron producto de la donación de los vecinos y, en esta oportunidad, de la colaboración de la Biblioteca Provincial Victorino de la Plaza. Se sumó también el escritor Eduardo Ceballos, quien no sólo soltará libros de su autoría sino que acompañará la jornada.

Las personas que asistan podrán llevarse 3 libros por persona en principio, aunque este número puede cambiar de acuerdo a la demanda. Se recomienda llegar temprano para acceder a los mejores ejemplares.

Hay libros nuevos y usados: literatura clásica, moderna, libros de manualidades y oficios, apuntes universitarios de las carreras de comunicación, antropología, historia, psicopedagogía, medicina, enfermería, abogacía, agronomía, entre otras. Textos de primaria, secundaria, libros infantiles, literatura en japonés, alemán, inglés, hebreo, y más.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD