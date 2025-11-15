Balmat profesionaliza sus ventas y transforma la experiencia de compra

El objetivo de Balmat es crear experiencias de compra inolvidables para sus clientes. Es por eso que cuentan con un equipo de ventas altamente capacitado, y showrooms para encontrar la más amplia y exclusiva variedad de productos.

Es una firma salteña que cuenta con las primera marcas.

"Nuestro fuerte son los productos para el final de obra. Estamos marcando una tendencia en lo que es cerámicos y porcelanatos que desde España y Brasil. Lo fuerte es el diseño y vamos por el camino de capacitar a nuestra fuerza de venta. Hablamos de capacitaciones abiertas a profesionales como arquitectos, diseñadores, ingenieros, para marcar la diferencia sustancial que es una atención personalizadas, pero también profesionalizada", dijo Javier Scravaglieri, socio gerente de la firma.

Artefactos para el baño que se pueden encontrar en Balmat. Foto: Javier Rueda

El empresario dejó la invitación para conocer su Showroom de Casa Central, ubicado en calle C. Fernández Molinas s/n (frente al ingreso de prensa del Estadio Martearena) o la sucursal de Pellegrini 802, con estacionamiento propio sobre calle Tucumán. Los horarios de atención son de lunes a viernes 8.30 a 17 y sábados de 8.30 a 13.

El showroom está pensado para nuestros clientes, para que cuando vengan tenga una atención personalizada. Tenemos a una arquitecta, a diseñadores y ahora tenemos a un especialistas en Sika. El asesoramiento es muy importante porque tenemos productos que en Salta no se consiguen. Es por eso que invitamos a aquellas familias que están construyendo sus casas a que vengan porque acá los vamos asesorar", dijo Scravaglieri.

Foto: Javier Rueda

Balmat es una empresa familiar salteña que tiene 8 años de trayectoria y la cual le da trabajo a 25 personas; son 25 familias salteñas que tienen trabajo.

"Somos una empresa chica, que va creciendo y que vamos sumando productos para la venta", enumera Scravaglieri.

Sobre el presente dijo que la situación de estos últimos dos años golpeó a la construcción por la paralización de las obras públicas, pero ahora se vislumbra un mejor horizonte debido a la estabilización del dólar.

Posventa

En Balmat aseguran que el servicio de posventa hace la diferencia. Y esto es porque cambia el paradigma y es el vendedor quien se hace cargo de la complejidad de una obra en construcción. "Nosotros apelamos a tener clientes más tranquilos y que construir no sea tan traumático".

"Nosotros apostamos a seguir creciendo en un contexto que parece más estable. Seguimos agrandando el predio con galpones para tener más stock. Creemos que volverá el acceso a los créditos y la actividad se reactivará. Seguimos pensando en el cliente para que no tenga que andar por cada comercio y es por eso que ampliamos la oferta a todo lo que es biodigestores, termotanques; perfiles, revestimientos; pisos y revestimientos, adhesivos, complementos; tenemos el tratamiento con Sika y así queremos seguir ofreciendo más y mejor calidad", concluyó Scravaglieri en diálogo con El Tribuno.

Foto: Javier Rueda

"Gracias a Dios nos ha ido bastante bien. Inclusive, ahora estamos por construir en un terreno que adquirimos en la parte de atrás, de unos 5.000 metros cuadrados. Vamos a ampliar el depósito porque para tener la cantidad de oferta que tenemos de los productos, necesitamos mucho espacio y esto es fundamental para poder seguir creciendo", manifestó.

Y agregó: "Hemos empezado ya el movimiento de tierra y estamos haciendo la primera excavación para ampliar el galpón. La primera etapa son 1.000 metros cuadrados más, que serán una continuidad del galpón actual y después vamos a hacer dos áreas más chiquitas".

Remodelación

Además, han remodelado la sucursal situada en la calle Pellegrini 802. "Después de 30 años la remodelamos para darle un aspecto similar al local nuevo que es nuestra casa matriz ahora, acá frente al estadio Martearena y ha quedado con las mismas características. Tenemos los mismos productos, atención y asesoramiento", expresó.