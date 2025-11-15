2026: Tersuave presenta paletas que marcarán tendencia

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

En un mundo donde los espacios adquieren nuevos significados, Tersuave propone mirar el color desde una perspectiva diferente. Bajo el concepto "Inspirando Ambientes", la marca líder en pinturas en Argentina presenta su nueva paleta de colores tendencia 2025–2026, una propuesta que une diseño, psicología del color y nuevas formas de habitar.

La colección fue desarrollada junto a Carolina Aubele, reconocida referente en diseño, estilo y tendencias, quien se desempeña como Color Expert de Tersuave. A través de cinco paletas cuidadosamente seleccionadas, la marca invita a descubrir el poder transformador del color como lenguaje emocional y herramienta de bienestar.

"Cada color en esta edición de Tendencias no solo refleja una tonalidad, también expresa una experiencia y una emoción vinculada a los espacios donde va a ser utilizado", destacó Verónica Bartolini, Jefa de Comunicación y Desarrollo de Marca de Tersuave.

El proyecto "Inspirando Ambientes" surge del análisis de las nuevas dinámicas de la vida cotidiana: hogares más versátiles, espacios de trabajo integrados y una creciente búsqueda de equilibrio emocional.

Con ese enfoque, las cinco paletas de esta edición reflejan distintas formas de conectar con el entorno:

* ILUSIÓN ACUÁTICA: fusiona lo natural y lo fantasioso. Trae la frescura y serenidad de los océanos a los ambientes.

* IMPULSO ALEGRE: representa la vitalidad del sol, la alegría y el movimiento. Ideal para espacios de paso, combina muy bien con plantas y materiales naturales.

* INNOVACIÓN ATREVIDA: evoca estabilidad y confort. Realza otros elementos del espacio, otorgando calidez y contención.

* INFINITA ARMONÍA: brinda alegría y relajación al mismo tiempo. Aporta estabilidad y funciona especialmente bien en espacios con luz natural.

INTENSA AVENTURA: inspirada en los tonos del crepúsculo, propone una mirada futurista y elegante para espacios creativos.

"El color es un lenguaje que nos atraviesa todos los días: puede inspirar, calmar, estimular o reconfortar. Con estas paletas buscamos invitar a las personas a descubrir ese poder y animarse a crear desde un costado más lúdico y personal", subrayó Carolina Aubele, Color Expert de Tersuave.

A través de cinco paletas, la marca invita a descubrir el poder transformador del color.

Con esta iniciativa, Tersuave reafirma su compromiso con la innovación y el diseño emocional, conectando estética, inspiración y vida cotidiana, y consolidándose como un referente nacional en color y tendencias.

Seguí las novedades en @tersuave y descubrí más sobre las tendencias de color 2025–2026.