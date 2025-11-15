Ivertix: decisiones trascendentales que cambian historias

En el mercado inmobiliario salteño, Ivertix se distingue por ofrecer una mirada diferente: no se trata solo de ladrillos o metros cuadrados, sino de decisiones que marcan la vida. Así lo define su gerente comercial, Iván López.

"El 84% de la sociedad compra o vende una propiedad una o dos veces durante toda su vida. De ahí viene el concepto de decisiones trascendentales. Solo el 10% de la sociedad vende y compra propiedades de manera continuada. Nosotros entendemos que el negocio inmobiliario no pasa solamente por ladrillos, metros cuadrados o tipo de construcción, sino por una decisión muy importante, que quizás tomes a lo largo de tu vida una o dos veces. Esa decisión trascenderá generaciones y será parte de tu historia. En la vida hay que tomar decisiones todos los días, pero solo algunas son tan importantes y trascendentales como la de invertir o comprar una propiedad", señaló López.

Un nuevo concepto inmobiliario

Ivertix nace, cuenta López, "de un deseo de modernizar y cambiar el concepto de la inmobiliaria, de ser un clasificado de propiedades a convertirlo en un servicio de calidad al nivel de las expectativas de nuestros clientes".

"Trabajamos en crear una experiencia positiva en la venta o compra de propiedades, con una atención personalizada para cada cliente, con un equipo humano de alto valor. Buscamos continuamente mejorar la calidad de nuestro servicio al nivel de las inmobiliarias más exclusivas del mundo sin dejar nuestra identidad de lado", destacó.

"Servicios de calidad"

Y agregó: "Nuestra misión en Salta es brindar un servicio de calidad al nivel de las expectativas de nuestros clientes, mejorar el servicio inmobiliario en todos sus aspectos. Vinimos a cambiar la forma de comercializar propiedades".

"Para nosotros no hay un tipo de propiedad o inversiones, sino un tipo de cliente según la necesidad real o las posibilidades reales de ellos. Somos nosotros quienes buscamos las propiedades que mayor se ajustan a sus expectativas", explicó.

"Las propiedades que ofrecemos son exclusivas, seleccionadas, y trabajamos sobre productos que conocemos al cien por ciento. No vendemos cualquier cosa, estudiamos el producto en todos sus aspectos, su potencialidad, riesgos, mejoras y todo lo que va más allá de la propiedad en sí", hizo hincapié.

Ventajas de elegir Ivertix

El trato personalizado y la transparencia son las principales ventajas de Ivertix. "La industria comercial de bienes raíces a nivel mundial ya no es solo publicar propiedades, va más allá. La principal ventaja es que ofrecemos una atención personalizada, valoramos eso que no podés comprar, que es tu tiempo. Trabajamos con un plan a medida de tus posibilidades, resguardamos y cuidamos tu privacidad y tus intereses. No mostramos propiedades sin antes confirmar que es un cliente potencial para la misma. Trabajamos con una cartera exclusiva y no nos interesa su tamaño sino la calidad del servicio que adquirís con nosotros. Solo trabajamos con quienes nos eligen. Estamos innovando constantemente para generar las mejores condiciones comerciales, y nuestro trato no es de inmobiliaria: somos personas que te acompañan en tu proceso", expresó López.

Presencia en Salta y expansión a Cafayate

Actualmente, Ivertix desarrolla su actividad en barrios privados, el macrocentro y centro, y en zonas de capacidad logística empresarial de Salta.

"Hace pocos meses aterrizamos en Cafayate con una unidad comercial. Ya estamos con un equipo comercial 24/7. Siempre dije que para vender o comprar hay que conocer el mercado al 100%, así que nuestros agentes en territorio son de Cafayate, viven Cafayate y conocen Cafayate, por lo cual van a poder brindarte realmente las oportunidades que vos necesitás, conectando con tus posibilidades reales", puntualizó el gerente comercial de Ivertix, Ivan López.

Para quienes desean invertir o comprar, López asegura que "el único requisito es elegirnos". "Lo principal es tener el interés real de proyectarse, y nosotros nos ocupamos de ofrecer alternativas según su capacidad de inversión. Primero escuchamos las necesidades del cliente. Luego presentamos las mejores opciones disponibles y lo acompañamos en todo el proceso", precisó.

Quienes deseen conocer más sobre Ivertix pueden comunicarse por WhatsApp al 3875201673 o seguir y escribir en las redes sociales @ivertix.ar, donde se publican propiedades, lanzamientos y consejos.