Día del Prematuro: visibilizar los riesgos, fortalecer los cuidados y garantizar el mejor comienzo para cada bebé

Cada 17 de noviembre se conmemora el Día Mundial del Prematuro, una fecha que busca instalar en la agenda pública la importancia de la atención temprana, el acompañamiento y los cuidados especiales que requieren los bebés que nacen antes de las 37 semanas de gestación. Según el Ministerio de Salud de la Nación, en Argentina el 9,1% de los nacimientos corresponde a bebés prematuros, muchos de ellos con un peso inferior a los 2.500 gramos.
La prematurez implica un comienzo de vida distinto: internaciones prolongadas, controles médicos más frecuentes y un seguimiento constante para garantizar el bienestar del recién nacido. A nivel global, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año nacen 15 millones de bebés prematuros, y alrededor de un millón pierde la vida por complicaciones relacionadas con el nacimiento anticipado.
Los distintos grados de prematurez
Los especialistas distinguen varios niveles que determinan el grado de riesgo:
-
Prematuros tardíos (32 a 36 semanas): presentan un desarrollo más avanzado y suelen adaptarse con mayor facilidad a la vida extrauterina.
-
Prematuros moderados (29 a 32 semanas): los conocidos “sietemesinos”, requieren acompañamiento médico para completar su maduración.
-
Prematuros extremos (menos de 29 semanas o menos de 1.500 gramos): son los casos de mayor riesgo, ya que sus órganos aún no alcanzaron la madurez necesaria y necesitan cuidados intensivos especializados.
En Argentina, 20 bebés por día nacen con un peso inferior a 1.500 gramos. Solo la mitad sobrevive, lo que marca la fuerte incidencia de la prematurez en los índices de mortalidad infantil.
Causas, riesgos y prevención
La prematurez es una condición biológica con prevalencia en aumento y la primera causa de ingreso a unidades de cuidados intensivos neonatales. Entre los factores de riesgo más frecuentes, los especialistas destacan:
-
Embarazo antes de los 18 o después de los 35 años.
-
Antecedentes de partos prematuros.
-
Embarazos múltiples.
-
Obesidad, diabetes, hipertensión, trombofilia o patologías como la preeclampsia.
La gran mayoría de las muertes por prematurez son prevenibles. Un adecuado control del embarazo permite detectar riesgos a tiempo y adoptar medidas oportunas.
Los primeros 100 días: un período decisivo
Para todos los recién nacidos, pero especialmente para los prematuros, los primeros 100 días son críticos para el desarrollo físico y emocional. En este contexto, distintas instituciones y empresas trabajan para acompañar a las familias desde el primer día.
“El nacimiento prematuro implica momentos sensibles para las familias. Saber que nuestra producción contribuye a cuidar a miles de bebés en la región nos llena de orgullo”, afirmó Ignacio Seoane, gerente general de Cono Sur de Kimberly-Clark, al destacar el compromiso histórico de la compañía con el bienestar infantil.
Diez derechos esenciales y un mensaje a la sociedad
En 2010, se definieron diez derechos fundamentales para los bebés prematuros, entre ellos:
-
Nacer y ser atendidos en lugares adecuados.
-
Recibir cuidados acordes a sus necesidades.
-
Ser alimentados con leche materna.
-
Acceder a controles especializados luego del alta.
-
Ser acompañados por sus familias en todo momento.
El Día Mundial del Prematuro recuerda la necesidad de reforzar la prevención, garantizar los controles prenatales y asegurar el acompañamiento emocional y sanitario a las familias. Cada nacimiento necesita -y merece- el mejor comienzo posible.