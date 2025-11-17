Día del Prematuro: visibilizar los riesgos, fortalecer los cuidados y garantizar el mejor comienzo para cada bebé

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

Cada 17 de noviembre se conmemora el Día Mundial del Prematuro, una fecha que busca instalar en la agenda pública la importancia de la atención temprana, el acompañamiento y los cuidados especiales que requieren los bebés que nacen antes de las 37 semanas de gestación. Según el Ministerio de Salud de la Nación, en Argentina el 9,1% de los nacimientos corresponde a bebés prematuros, muchos de ellos con un peso inferior a los 2.500 gramos.

La prematurez implica un comienzo de vida distinto: internaciones prolongadas, controles médicos más frecuentes y un seguimiento constante para garantizar el bienestar del recién nacido. A nivel global, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año nacen 15 millones de bebés prematuros, y alrededor de un millón pierde la vida por complicaciones relacionadas con el nacimiento anticipado.

Los distintos grados de prematurez

Los especialistas distinguen varios niveles que determinan el grado de riesgo:

Prematuros tardíos (32 a 36 semanas): presentan un desarrollo más avanzado y suelen adaptarse con mayor facilidad a la vida extrauterina.

Prematuros moderados (29 a 32 semanas): los conocidos “sietemesinos”, requieren acompañamiento médico para completar su maduración.

Prematuros extremos (menos de 29 semanas o menos de 1.500 gramos): son los casos de mayor riesgo, ya que sus órganos aún no alcanzaron la madurez necesaria y necesitan cuidados intensivos especializados.

En Argentina, 20 bebés por día nacen con un peso inferior a 1.500 gramos. Solo la mitad sobrevive, lo que marca la fuerte incidencia de la prematurez en los índices de mortalidad infantil.

Causas, riesgos y prevención

La prematurez es una condición biológica con prevalencia en aumento y la primera causa de ingreso a unidades de cuidados intensivos neonatales. Entre los factores de riesgo más frecuentes, los especialistas destacan:

Embarazo antes de los 18 o después de los 35 años .

Antecedentes de partos prematuros.

Embarazos múltiples.

Obesidad, diabetes, hipertensión, trombofilia o patologías como la preeclampsia.

La gran mayoría de las muertes por prematurez son prevenibles. Un adecuado control del embarazo permite detectar riesgos a tiempo y adoptar medidas oportunas.

Los primeros 100 días: un período decisivo

Para todos los recién nacidos, pero especialmente para los prematuros, los primeros 100 días son críticos para el desarrollo físico y emocional. En este contexto, distintas instituciones y empresas trabajan para acompañar a las familias desde el primer día.

“El nacimiento prematuro implica momentos sensibles para las familias. Saber que nuestra producción contribuye a cuidar a miles de bebés en la región nos llena de orgullo”, afirmó Ignacio Seoane, gerente general de Cono Sur de Kimberly-Clark, al destacar el compromiso histórico de la compañía con el bienestar infantil.

Diez derechos esenciales y un mensaje a la sociedad

En 2010, se definieron diez derechos fundamentales para los bebés prematuros, entre ellos:

Nacer y ser atendidos en lugares adecuados.

Recibir cuidados acordes a sus necesidades.

Ser alimentados con leche materna .

Acceder a controles especializados luego del alta.

Ser acompañados por sus familias en todo momento.

El Día Mundial del Prematuro recuerda la necesidad de reforzar la prevención, garantizar los controles prenatales y asegurar el acompañamiento emocional y sanitario a las familias. Cada nacimiento necesita -y merece- el mejor comienzo posible.