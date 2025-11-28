PUBLICIDAD

"Salteños en la historia"
Rosario de Lerma
Chile
Javier Milei
Política
Chiqui Tapia
Narcotráfico en Salta
Senado de la Nación
Salta

Romero recibió a la senadora electa Flavia Royón y ofreció colaboración para la transición

“Estoy seguro de que Salta tendrá una representación a la altura de lo que merece”, agregó el senador salteño, que transita sus últimos días en la Cámara alta.
Viernes, 28 de noviembre de 2025 18:09
El senador nacional Juan Carlos Romero recibió en el Congreso a la senadora electa Flavia Royón, quien ocupará el despacho que él dejará a partir del recambio legislativo.

Según publicó en sus redes sociales, Romero saludó a Royón y le expresó sus “deseos de que cumpla una gran gestión en favor de los intereses de la Provincia”, además de poner a disposición su colaboración para lo que necesite durante la transición.

 

“Estoy seguro de que Salta tendrá una representación a la altura de lo que merece”, agregó el senador salteño, que transita sus últimos días en la Cámara alta.

Royón asumirá su banca en diciembre, convirtiéndose en una de las nuevas representantes de Salta en el Senado de la Nación.
 

